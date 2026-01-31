ВСУ уничтожили еще 880 оккупантов и 5 танков армии РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 31 января 2026 года, составляют около 1239590 человек, из них 880 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- За последние сутки ВСУ уничтожили 880 оккупантов и 5 танков армии РФ в ходе войны против Украины.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 619 (+5),
боевых бронированных машин — 23 977 (+8),
артиллерийских систем — 36 768 (+20),
РСЗО — 1 632 (+1),
средств ПВО — 1 290 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 119 928 (+694),
крылатых ракет — 4 205 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 76 377 (+58),
специальной техники — 4054 (+0).
Данные уточняются.