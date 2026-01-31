ВСУ уничтожили еще 880 оккупантов и 5 танков армии РФ
ВСУ уничтожили еще 880 оккупантов и 5 танков армии РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 31 января 2026 года, составляют около 1239590 человек, из них 880 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • За последние сутки ВСУ уничтожили 880 оккупантов и 5 танков армии РФ в ходе войны против Украины.
  • Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину составляют около 1 239 590 человек.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 619 (+5),

  • боевых бронированных машин — 23 977 (+8),

  • артиллерийских систем — 36 768 (+20),

  • РСЗО — 1 632 (+1),

  • средств ПВО — 1 290 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 119 928 (+694),

  • крылатых ракет — 4 205 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 76 377 (+58),

  • специальной техники — 4054 (+0).

Данные уточняются.

