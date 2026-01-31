ЗСУ знищили ще 880 окупантів і 5 танків армії РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2026 року, становлять близько 1 239 590 осіб, з них 880 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України ліквідували 880 окупантів та знищили 5 танків армії РФ за останню добу.
- Загальні бойові втрати російських військ від початку вторгнення становлять близько 1 239 590 осіб, з них 880 осіб - за останню добу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 619 (+5),
бойових броньованих машин — 23 977 (+8),
артилерійських систем — 36 768 (+20),
РСЗВ — 1 632 (+1),
засобів ППО — 1 290 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 119 928 (+694),
крилатих ракет — 4 205 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 76 377 (+58),
спеціальної техніки — 4 054 (+0).
Дані уточнюються.