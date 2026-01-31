ЗСУ знищили ще 880 окупантів і 5 танків армії РФ
ЗСУ знищили ще 880 окупантів і 5 танків армії РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2026 року, становлять близько 1 239 590 осіб, з них 880 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України ліквідували 880 окупантів та знищили 5 танків армії РФ за останню добу.
  • Загальні бойові втрати російських військ від початку вторгнення становлять близько 1 239 590 осіб, з них 880 осіб - за останню добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 619 (+5),

  • бойових броньованих машин — 23 977 (+8),

  • артилерійських систем — 36 768 (+20),

  • РСЗВ — 1 632 (+1),

  • засобів ППО — 1 290 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 119 928 (+694),

  • крилатих ракет — 4 205 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 377 (+58),

  • спеціальної техніки — 4 054 (+0).

Дані уточнюються.

