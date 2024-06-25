Выиграл в "Танцах". Тищенко похвастался своими "заслугами" перед Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Выиграл в "Танцах". Тищенко похвастался своими "заслугами" перед Украиной

Тищенко
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Источник:  Суспільне

Нардеп Николай Тищенко устроил настоящее шоу в зале Киевского Печерского районного суда, который будет выбирать ему меру пресечения. Как известно, следователи ДБР вручили депутату подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего бойца ВСУ.

Главные тезисы

  • Николай Тищенко начал отрицать информацию о разбитом телефоне и незаконном лишении свободы бывшего бойца ВСУ.
  • Тищенко похвастается своими “достижениями”, в частности, победами в телевизионных шоу, и утверждает, что делает все для того, чтобы в Украине его уважали.
  • Нардеп заявил, что не пользуется льготами или надбавками в Верховной Раде.

Тищенко пытается оправдаться после нового скандала

Политик начал отрицать информацию о том, что он разбил свой телефон во время вручения подозрения.

Что интересно, сначала он поинтересовался у представителей СМИ, откуда у них такие данные, а потом начал утверждать, что это ложь.

Журналисты поинтересовались у Тищенко, придет ли на заседание его помощница, снимавшая на видео военный билет экс-бойца.

После этого нардеп неожиданно для всех назвал присутствующих "объюзерами", потому что ни одна "маленькая девушка не должна видеть, как дерутся мужчины".

Народный избранник также не захотел четко ответить на вопрос, является ли его развод с бывшей женой Аллой фиктивным.

Тищенко снова кичится тем, что он "сделал" для Украины

По словам политика, он якобы пришел в парламент, чтобы помогать украинцам.

Я делаю все, что и демонстрировал на телевидении. Я делаю все то, как и учил молодежь в "Мастер Шефе", "Ревизоре", выиграл в "Танцах", в "Форте Боярд". Всюду я был примером. Все я делал, чтобы в Украине меня ценили и уважали, — утверждает Тищенко.

Более того, нардеп продолжает уверять, что в Верховной Раде "не пользуется никакими льготами и не получал никаких надбавок."

Депутат до сих пор утверждает, что экс-воин спецподразделения Kraken Дмитрий "Сына" Павлов якобы причастен к ботофермам.

Он там начальник отофермы "Девяточки", которая насчитывает 120 колл-центров по Украине, — заявил Тищенко, однако никаких доказательств не предоставил.

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