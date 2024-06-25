Виграв у "Танцях". Тищенко похизувався своїми "заслугами" перед Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Виграв у "Танцях". Тищенко похизувався своїми "заслугами" перед Україною

Тищенко
Джерело:  Суспільне

Нардеп Микола Тищенко влаштував справжнє шоу у залі Київського Печерського районного суду, який буде обирати йому запобіжний захід. Як відомо, слідчі ДБР вручили депутату підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього бійця ЗСУ.

Головні тези:

  • Микола Тищенко почав заперечувати інформацію про розбитий телефон та незаконне позбавлення волі колишнього бійця ЗСУ.
  • Тищенко похизується своїми досягненнями, зокрема перемогами у телевізійних шоу, та стверджує, що робить все для того, щоб в Україні його поважали.
  • Нардеп заявив, що не користується пільгами чи надбавками у Верховній Раді.

Тищенко намагається виправдатися після нового скандалу

Політик почав заперечувати інформацію про те, що він розбив свій телефон під час вручення підозри.

Що цікаво, спочатку він поцікавився у представників ЗМІ, звідки у них такі дані, а потім почав стверджувати, що це брехня.

Журналісти поцікавилися у Тищенка, чи прийде на засідання його помічниця, яка знімала на відео військовий квиток ексоборонця.

Після цього нардеп неочікувано для всіх назвав присутніх "аб’юзерами", бо жодна "маленька дівчина не повинна бачити, як б’ються чоловіки".

Народний обранець також не захотів чітко відповісти на запитання, чи є його розлучення з колишньою дружиною Аллою фіктивним.

Тищенко знову хизується тим, що він “зробив” для України

За словами політика, він нібито прийшов у парламент, щоб допомагати українцям.

Я роблю все те, що і демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як і навчав молодь у "Майстер Шефі", "Ревізорі", виграв у "танцях", у "Форті Баярд". Всюди я був взірцем і був прикладом. Все я робив, щоб Україну цінували і поважали, — стверджує Тищенко.

Ба більше, нардеп продовжує запевняти, що у Верховній Раді “не користується жодними пільгами і не отримував жодних надбавок.”

Депутат досі стверджує, що ексвоїн спецпідрозділу Kraken Дмитро "Сина" Павлов нібито має причетність до ботоферм.

Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні, — заявив Тищенко, однак жодних доказів не надав.

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