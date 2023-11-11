Хирурги из Чикаго провели уникальную операцию замены легких пациента грудными имплантами

Во время необычной операции, проведенной в Северо-Западном мемориальном госпитале в Чикаго, хирурги успешно использовали пару грудных имплантатов для временной замены легких 34-летнего Дэви Бауэра, страдавшего тяжелой лекарственно-устойчивой бактериальной инфекцией. Бауэр, курильщик из 20 лет, перешедший на вейпинг в 2014 г., был госпитализирован с тяжелой формой гриппа, которая привела к вторичной легочной инфекции, не подвергавшейся лечению обычными антибиотиками.

Хирурги заменили легкие пациента грудными имплантами.

Состояние Бауэра стремительно ухудшалось, что привело к разжижению легких и необходимости срочной пересадки. Однако из-за тяжести инфекции немедленная трансплантация была невозможна. Чтобы сохранить жизнь Бауэру, врачи под руководством главного торакального хирурга Анкита Бхарата применили нетрадиционный подход. Для восполнения пустоты в грудной клетке после удаления инфицированных легких они использовали грудные имплантаты, которые поддерживали необходимое давление в сердечно-сосудистой системе.

Этот инновационный и довольно необычный подход был временной мерой, позволяющей организму Бауэра очиститься от инфекции, прежде чем хирурги могли рассматривать вопрос о трансплантации. Примечательно, что уже через день после удаления его лёгких появилась пара доноров. 28 мая Бауэру успешно провели операцию по пересадке двух лёгких.

С тех пор Бауэр, являющийся ландшафтным дизайнером, любителем скейтбординга и гольфа, восстановился и прошел курс реабилитации. В связи с уникальным медицинским опытом он планирует сменить свой игровой ник на "DD Davey", чтобы отразить момент нестандартного использования грудных имплантов размером DD для его спасения. Случай Бауэра представляет первый медицинский опыт нестандартного применения имплантов в Северо-Западном мемориальном госпитале и открывает перспективы для будущих процедур пересадки критических легких.