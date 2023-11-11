Хірурги з Чикаго провели унікальну операцію заміни легень пацієнта на грудні імпланти

Під час незвичайної операції, проведеної в Північно-Західному меморіальному госпіталі в Чикаго, хірурги успішно використовували пару грудних імплантатів для тимчасової заміни легень 34-річного Дейві Бауера, який страждав від важкої лікарсько-стійкої бактеріальної інфекції. Бауер, курець із 20 років, який перейшов на вейпінг у 2014 р., був госпіталізований із важкою формою грипу, яка призвела до вторинної легеневої інфекції, що не піддавалася лікуванню звичайними антибіотиками.

Хірурги замінили легені пацієнта на грудні імпланти

Стан Бауера стрімко погіршувався, що призвело до розрідження легень і необхідності термінової пересадки. Однак через тяжкість інфекції негайна трансплантація була неможлива. Щоб зберегти життя Бауеру, лікарі під керівництвом головного торакального хірурга Анкіта Бхарата застосували нетрадиційний підхід. Для заповнення порожнечі в грудній клітці після видалення інфікованих легень вони використовували грудні імплантати, які підтримували необхідний тиск у серцево-судинній системі.

Цей інноваційний і досить незвичайний підхід був тимчасовим заходом, що давав змогу організму Бауера очиститися від інфекції, перш ніж хірурги могли розглядати питання про трансплантацію. Примітно, що вже через день після видалення його легенів з'явилася пара донорів. 28 травня Бауеру успішно провели операцію з пересадки двох легень.

Відтоді Бауер, який є ландшафтним дизайнером, любителем скейтбордингу та гольфу, відновився і пройшов курс реабілітації. У зв'язку з унікальним медичним досвідом він планує змінити свій ігровий нік на "DD Davey", щоб відобразити момент нестандартного використання грудних імплантів розміром DD для його порятунку. Випадок Бауера являє собою перший медичний досвід нестандартного застосування імплантів у Північно-Західному меморіальному госпіталі і відкриває перспективи для майбутніх процедур пересадки критичних легень.