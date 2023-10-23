За поддержку палестинцев. Эко-активистку Грету Тунберг "вычеркнули" из школьной программы Израиля

Министерство образования Израиля заявило, что позиция поддержки Сектора Газы лишает Грету Тунберг права быть "образцом нравственных и образовательных ценностей".

Имя Тунберг под запретом в израильских школах

В Израиле исключили упоминания о шведской эко-активистке Грете Тунберг из школьной программы в поддержку палестинцев Сектора Газы после обострения конфликта.

Министерство образования Израиля заявило, что эта позиция лишает ее права быть "образцом нравственных и образовательных ценностей", сообщает .

ХАМАС является террористической организацией, ответственной за убийство 1400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похищение более 200 человек в Газу. Поделиться

Такая позиция дисквалифицирует ее как образовательную и нравственную ролевую модель, и она больше не имеет права служить вдохновителем и примером для израильских студентов, – заявили в министерстве. Поделиться

Тунберг поддержала Палестину

Шведская эко-активистка Грета Тунберг устроила забастовку в знак солидарности с палестинцами Сектора Газы на фоне обострения конфликта с Израилем.

Соответствующее сообщение с пропалестинскими лозунгами девушка опубликовала в Instagram 20 октября. Заявление Тунберг вызвало возмущение у многих подписчиков.

Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен заявить о себе и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц, – написала Тунберг, опубликовав контакты организаций, помогающих палестинцам. Поделиться

В то же время активистка заявила, что "против любого вида дискриминации и осуждает антисемитизм во всех его формах и проявлениях".

В ответ на это спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар сказал POLITICO, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем, на его взгляд, является "сторонником террора".