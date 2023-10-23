За поддержку палестинцев. Эко-активистку Грету Тунберг "вычеркнули" из школьной программы Израиля
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Политика
Дата публикации

За поддержку палестинцев. Эко-активистку Грету Тунберг "вычеркнули" из школьной программы Израиля

Грета Тунберг
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Источник:  Ynet

Министерство образования Израиля заявило, что позиция поддержки Сектора Газы лишает Грету Тунберг права быть "образцом нравственных и образовательных ценностей".

Имя Тунберг под запретом в израильских школах

В Израиле исключили упоминания о шведской эко-активистке Грете Тунберг из школьной программы в поддержку палестинцев Сектора Газы после обострения конфликта.

Министерство образования Израиля заявило, что эта позиция лишает ее права быть "образцом нравственных и образовательных ценностей", сообщает .

ХАМАС является террористической организацией, ответственной за убийство 1400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похищение более 200 человек в Газу.

Такая позиция дисквалифицирует ее как образовательную и нравственную ролевую модель, и она больше не имеет права служить вдохновителем и примером для израильских студентов, – заявили в министерстве.

Тунберг поддержала Палестину

Шведская эко-активистка Грета Тунберг устроила забастовку в знак солидарности с палестинцами Сектора Газы на фоне обострения конфликта с Израилем.

Соответствующее сообщение с пропалестинскими лозунгами девушка опубликовала в Instagram 20 октября. Заявление Тунберг вызвало возмущение у многих подписчиков.

Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен заявить о себе и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц, – написала Тунберг, опубликовав контакты организаций, помогающих палестинцам.

В то же время активистка заявила, что "против любого вида дискриминации и осуждает антисемитизм во всех его формах и проявлениях".

В ответ на это спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар сказал POLITICO, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем, на его взгляд, является "сторонником террора".

То, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой, не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что она на самом деле не на стороне палестинцев, а умалчивает террор палестинцев или ХАМАС и Исламского джихада, будто его не существует, – добавил он.

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