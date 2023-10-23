За поддержку палестинцев. Эко-активистку Грету Тунберг "вычеркнули" из школьной программы Израиля

Министерство образования Израиля заявило, что позиция поддержки Сектора Газы лишает Грету Тунберг права быть "образцом нравственных и образовательных ценностей".
Имя Тунберг под запретом в израильских школах
В Израиле исключили упоминания о шведской эко-активистке Грете Тунберг из школьной программы в поддержку палестинцев Сектора Газы после обострения конфликта.
Министерство образования Израиля заявило, что эта позиция лишает ее права быть "образцом нравственных и образовательных ценностей", сообщает .
Тунберг поддержала Палестину
Шведская эко-активистка Грета Тунберг устроила забастовку в знак солидарности с палестинцами Сектора Газы на фоне обострения конфликта с Израилем.
Соответствующее сообщение с пропалестинскими лозунгами девушка опубликовала в Instagram 20 октября. Заявление Тунберг вызвало возмущение у многих подписчиков.
В то же время активистка заявила, что "против любого вида дискриминации и осуждает антисемитизм во всех его формах и проявлениях".
В ответ на это спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар сказал POLITICO, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем, на его взгляд, является "сторонником террора".
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