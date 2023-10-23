За підтримку палестинців. Екоактивістку Грету Тунберг "викреслили" зі шкільної програми Ізраїлю

Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що позиція підтримки Сектору Гази позбавляє Грету Тунберг права бути "зразком моральних та освітніх цінностей".
Ім’я Тунберг під забороною в ізраїльських школах
В Ізраїлі виключили згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг зі шкільної програми за підтримку палестинців Сектора Гази після загострення конфлікту.
Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що ця позиція позбавляє її права бути "зразком моральних та освітніх цінностей", повідомляє .
Тунберг підтримала Палестину
Шведська екоактивістка Грета Тунберг влаштувала страйк на знак солідарності із палестинцями Сектору Гази на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.
Відповідний допис із пропалестинськими гаслами дівчина опублікувала у Instagram 20 жовтня. Заява Тунберг викликала обурення у багатьох підписників.
Водночас активістка заявила, що "проти будь-якого виду дискримінації і засуджує антисемітизм у всіх його формах і проявах".
У відповідь на це речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар сказав POLITICO, що той, хто буде ототожнювати себе з Гретою в майбутньому, на його погляд, є "прихильником терору".
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