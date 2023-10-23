За підтримку палестинців. Екоактивістку Грету Тунберг "викреслили" зі шкільної програми Ізраїлю
Категорія
Політика
Дата публікації

За підтримку палестинців. Екоактивістку Грету Тунберг "викреслили" зі шкільної програми Ізраїлю

Грета Тунберг
Джерело:  Ynet

Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що позиція підтримки Сектору Гази позбавляє Грету Тунберг права бути "зразком моральних та освітніх цінностей".

Ім’я Тунберг під забороною в ізраїльських школах

В Ізраїлі виключили згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг зі шкільної програми за підтримку палестинців Сектора Гази після загострення конфлікту.

Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що ця позиція позбавляє її права бути "зразком моральних та освітніх цінностей", повідомляє .

ХАМАС є терористичною організацією, відповідальною за вбивство 1400 невинних ізраїльтян, в тому числі дітей, жінок і людей похилого віку, і викрадення понад 200 осіб до Гази.

Така позиція дискваліфікує її як освітню і моральну рольову модель, і вона більше не має права служити натхненником і прикладом для ізраїльських студентів, – заявили у міністерстві.

Тунберг підтримала Палестину

Шведська екоактивістка Грета Тунберг влаштувала страйк на знак солідарності із палестинцями Сектору Гази на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Відповідний допис із пропалестинськими гаслами дівчина опублікувала у Instagram 20 жовтня. Заява Тунберг викликала обурення у багатьох підписників.

Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен заявити про себе і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб, – написала Тунберг, опублікувавши контакти організацій, які допомагають палестинцям.

Водночас активістка заявила, що "проти будь-якого виду дискримінації і засуджує антисемітизм у всіх його формах і проявах".

У відповідь на це речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар сказав POLITICO, що той, хто буде ототожнювати себе з Гретою в майбутньому, на його погляд, є "прихильником терору".

Те, що робить Грета, те, що вона зараз демонструє солідарність з Газою, не кажучи ні слова про масові вбивства ізраїльтян, показує, що вона насправді не на боці палестинців, а замовчує терор палестинців або ХАМАСу та Ісламського джихаду, ніби його не існує, – додав він.

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