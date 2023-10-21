За сутки на фронте произошло 100 боевых столкновений – сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

За сутки на фронте произошло 100 боевых столкновений – сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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На Мариинском направлении украинские защитники отбили около 20 атак врага. Также ВСУ поразили станцию РЭБ противника.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 790 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков ‒ 5063 (+16) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 9612 (+55) ед,

  • артиллерийских систем – 7017 (+5) ед,

  • РСЗО – 822 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 548 (+0) ед,

  • самолетов – 320 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4),

  • крылатые ракеты ‒ 1535 (+0),

  • корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед,

  • специальная техника – 990 (+5).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безуспешными были наступательные действия окупантов в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.

В Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки захватчиков в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.

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