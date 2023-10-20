ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов, 50 танков и 29 артсистем — сводка Генштаба

Украинские военные уничтожили поразительное количество оккупантов и вражеской техники. Больше потерь россияне имели на Авдеевском направлении.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1380 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 5047 (+55) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9557 (+120) ед,

артиллерийских систем – 7012 (+29) ед,

РСЗО – 822 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 548 (+0) ед,

самолетов – 320 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8),

крылатые ракеты ‒ 1535 (+1),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9370 (+33) ед,

специальная техника – 985 (+0).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 окупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Также безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.