ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів, 50 танків та 29 артсистем — зведення Генштабу

Українські військові знищили вражаючу кількість окупантів і ворожої техніки. Найбільше втрат росіяни мали на Авдіївському напрямку.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1380 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків ‒ 5047 (+55) од,

бойових броньованих машин ‒ 9557 (+120) од,

артилерійських систем – 7012 (+29) од,

РСЗВ – 822 (+4) од,

засоби ППО ‒ 548 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8),

крилаті ракети ‒ 1535 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 985 (+0).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Також, безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Силами оборони відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.