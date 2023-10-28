Замглавы Нацполиции отстранили на фоне скандала после расследования журналистов
Категория
Украина
Дата публикации

Замглавы Нацполиции отстранили на фоне скандала после расследования журналистов

Игорь Клименко
Дмитрий Тишлек

Замминистра МВД Дмитрия Тишлека отстранили от исполнения должностных обязанностей после обнародования результатов журналистского расследования, по которому у родственников чиновника обнаружили российские паспорта.

Что известно о скандале с замглавы МВД

Отмечается, что Тишлека был назначен заместителем министра МВД Игорем Клименко в мае этого года.

Несколько дней назад журналисты-расследователи из проекта Bihus.Info обнародовали результаты расследования, по которым оказалось, что родственники Тишлека имеют российские паспорта и разделяют взгляды страны-агрессоры.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по выявленным фактам начато уголовное производство.

Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию. Уголовное производство уже продолжается. Я лично с нетерпением жду результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Ибо сомнения в верности Государству и Присяге – недопустимы. Особенно во время войны, – отметил Клименко.

Глава МВД заверил, что в случае, если озвученные журналистами факты будут подтверждены, будут приняты меры. Сейчас Тишлек отстранен.

Уверяю, если озвученные в СМИ факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения. А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, – отметил министр.

Что известно о подробностях расследования по Тишлеку

В материале Bihus.Info говорится, что Тишлек якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи, связанной с российской криминальной группировкой, а его жена остается гражданкой РФ.

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