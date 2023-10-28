Замминистра МВД Дмитрия Тишлека отстранили от исполнения должностных обязанностей после обнародования результатов журналистского расследования, по которому у родственников чиновника обнаружили российские паспорта.
Что известно о скандале с замглавы МВД
Отмечается, что Тишлека был назначен заместителем министра МВД Игорем Клименко в мае этого года.
Несколько дней назад журналисты-расследователи из проекта Bihus.Info обнародовали результаты расследования, по которым оказалось, что родственники Тишлека имеют российские паспорта и разделяют взгляды страны-агрессоры.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по выявленным фактам начато уголовное производство.
Глава МВД заверил, что в случае, если озвученные журналистами факты будут подтверждены, будут приняты меры. Сейчас Тишлек отстранен.
Что известно о подробностях расследования по Тишлеку
В материале Bihus.Info говорится, что Тишлек якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи, связанной с российской криминальной группировкой, а его жена остается гражданкой РФ.
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