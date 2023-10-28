Замминистра МВД Дмитрия Тишлека отстранили от исполнения должностных обязанностей после обнародования результатов журналистского расследования, по которому у родственников чиновника обнаружили российские паспорта.

Что известно о скандале с замглавы МВД

Отмечается, что Тишлека был назначен заместителем министра МВД Игорем Клименко в мае этого года.

Несколько дней назад журналисты-расследователи из проекта Bihus.Info обнародовали результаты расследования, по которым оказалось, что родственники Тишлека имеют российские паспорта и разделяют взгляды страны-агрессоры.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по выявленным фактам начато уголовное производство.

Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию. Уголовное производство уже продолжается. Я лично с нетерпением жду результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Ибо сомнения в верности Государству и Присяге – недопустимы. Особенно во время войны, – отметил Клименко. Поделиться

Глава МВД заверил, что в случае, если озвученные журналистами факты будут подтверждены, будут приняты меры. Сейчас Тишлек отстранен.

Уверяю, если озвученные в СМИ факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения. А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, – отметил министр. Поделиться

Что известно о подробностях расследования по Тишлеку

В материале Bihus.Info говорится, что Тишлек якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи, связанной с российской криминальной группировкой, а его жена остается гражданкой РФ.