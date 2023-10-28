Замглаву Нацполіції відсторонено на тлі скандалу після розслідування журналістів

Заступника міністра МВС Дмитра Тишлека відсторонили від виконання посадових обов'язків після оприлюднення результатів журналістського розслідування, за яким в родичів чиновника виявили російські паспорти.

Що відомо про скандал із замглави МВС

Зазначається, що Тишлека призначили заступником міністра МВС Ігоря Клименка у травні цього року.

Кілька днів тому журналісти-розслідувачі з проєкту Bihus.Info оприлюднили результати розслідування, за якими виявилось, що родичі Тишлека мають російські паспорти і поділяють погляди країни-агресорки.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що за виявленими фактами розпочато кримінальне провадження.

Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформація. Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі - неприпустимі. Особливо в час війни, - зазначив Клименко. Поширити

Очільник МВС запевнив, що в разі, якщо озвучені журналістами факти буде підтверджено, буде вжито заходів. Наразі Тишлек відсторонений.

Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення. А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків, - зазначив міністр. Поширити

Що відомо про подробиці розслідування щодо Тишлека

У матеріалі Bihus.Info йдеться, що Тишлек нібито користується нерухомістю та автомобілем родини, яка пов'язана з російським кримінальним угрупованням, а його дружина залишається громадянкою РФ.