Замглаву Нацполіції відсторонено на тлі скандалу після розслідування журналістів

Заступника міністра МВС Дмитра Тишлека відсторонили від виконання посадових обов'язків після оприлюднення результатів журналістського розслідування, за яким в родичів чиновника виявили російські паспорти.
Що відомо про скандал із замглави МВС
Зазначається, що Тишлека призначили заступником міністра МВС Ігоря Клименка у травні цього року.
Кілька днів тому журналісти-розслідувачі з проєкту Bihus.Info оприлюднили результати розслідування, за якими виявилось, що родичі Тишлека мають російські паспорти і поділяють погляди країни-агресорки.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що за виявленими фактами розпочато кримінальне провадження.
Очільник МВС запевнив, що в разі, якщо озвучені журналістами факти буде підтверджено, буде вжито заходів. Наразі Тишлек відсторонений.
Що відомо про подробиці розслідування щодо Тишлека
У матеріалі Bihus.Info йдеться, що Тишлек нібито користується нерухомістю та автомобілем родини, яка пов'язана з російським кримінальним угрупованням, а його дружина залишається громадянкою РФ.
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