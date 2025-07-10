Запад Украины страдает от мощных ливней — видео

Запад Украины страдает от непогоды. Во Львове ширится наводнение, а в Луцке ливень подтопил улицы. Из-за мощных дождей в нескольких областях затоплены жилые дома и авто.
Главные тезисы
- На западе Украины наблюдаются сильные ливни и наводнения, затрагивающие города Львов и Луцк.
- Гидрометеорологи предупреждают о безумных ливнях в областях Закарпатье, Львовщина, Франковщина, Буковина, Тернопольщина и другие.
- Интенсивные осадки привели к подтоплению улиц и автомобилей, а в городах из-за наводнений начали обесточивать населенные пункты.
Ливни и наводнения на Западе Украины: что известно
Утром 10 июля Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за мощной ливневой части улиц города было подтоплено, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.
Украинский гидрометеорологический центр предупредил о безумных ливнях в западных областях Украины. Как известно, самая плохая ситуация на:
Закарпатье,
Львовщине,
Франковщине,
Буковине,
Тернопольской области.
Грозовые тучи, по данным синоптиков, надвигаются также на Волынь, Ровенскую, Хмельницкую, Житомирскую и Винницкую области.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий во Львовской области было обесточено 192 населенных пункта.
По состоянию на 10:10 известно, что из-за интенсивных осадков река Зубра и река Щирка вблизи Львова вышли из берегов, что повлекло за собой угрозу подтопления части города.
Кое-где вода уже достигала трех метров над уровнем земли. Городские власти призвали жителей как можно скорее перенести вещи из подвалов в безопасные места и убрать автомобили из подземных паркингов и затопляемых участков.
По предварительным данным, во Львове за ночь выпало более 115% месячной нормы осадков.
Правоохранители львовской области предупредили, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление следующих участков дорог:
город Львов — улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II.
автодорога Т-14-16 Львов — Меденичи — Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники.
в населенном пункте Зубра затоплена проезжая часть.
Из-за сильных дождей подтопило улицы и в Луцке. Очевидцы делятся кадрами последствий непогоды в сети.
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