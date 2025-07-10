Запад Украины страдает от мощных ливней — видео

Запад Украины страдает от непогоды. Во Львове ширится наводнение, а в Луцке ливень подтопил улицы. Из-за мощных дождей в нескольких областях затоплены жилые дома и авто.

Ливни и наводнения на Западе Украины: что известно

Утром 10 июля Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за мощной ливневой части улиц города было подтоплено, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил о безумных ливнях в западных областях Украины. Как известно, самая плохая ситуация на:

Закарпатье,

Львовщине,

Франковщине,

Буковине,

Тернопольской области.

Грозовые тучи, по данным синоптиков, надвигаются также на Волынь, Ровенскую, Хмельницкую, Житомирскую и Винницкую области.

Ливень во Львове

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий во Львовской области было обесточено 192 населенных пункта.

По состоянию на 10:10 известно, что из-за интенсивных осадков река Зубра и река Щирка вблизи Львова вышли из берегов, что повлекло за собой угрозу подтопления части города.

Кое-где вода уже достигала трех метров над уровнем земли. Городские власти призвали жителей как можно скорее перенести вещи из подвалов в безопасные места и убрать автомобили из подземных паркингов и затопляемых участков.

По предварительным данным, во Львове за ночь выпало более 115% месячной нормы осадков.

Правоохранители львовской области предупредили, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление следующих участков дорог:

город Львов — улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II.

автодорога Т-14-16 Львов — Меденичи — Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники.

в населенном пункте Зубра затоплена проезжая часть.

Из-за сильных дождей подтопило улицы и в Луцке. Очевидцы делятся кадрами последствий непогоды в сети.