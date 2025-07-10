Захід України потерпає від шалених злив — відео
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Захід України потерпає від шалених злив — відео

Львів
Джерело:  Суспільне

Захід України потерпає від негоди. У Львові шириться повінь, а у Луцьку злива підтопила вулиці. Через потужні дощі в кількох областях затоплені житлові будинки та авто.

Головні тези:

  • На Заході України спостерігаються сильні зливи та повені, які призвели до підтоплення вулиць і автомобілів.
  • Негода зафіксована у Львові та Луцьку, де через інтенсивні опади річки вийшли з берегів.
  • Гідрометеорологи попереджають про шалені зливи в таких областях, як Закарпаття, Львівщина, Франківщина, Буковина, Тернопільщина та інші.

Зливи та повені на Заході України: що відомо

Вранці 10 липня Львів та околиці накрила негода. Через потужну зливу частину вулиць міста було підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.

Український гідрометеорологічний центр попередив про шалені зливи в західних областях України. Як відомо, найгірша ситуація на:

  • Закарпатті,

  • Львівщині,

  • Франківщині,

  • Буковині,

  • Тернопільщині.

Грозові хмари, за даними синоптиків, насуваються також на Волинь, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську та Вінницьку області.

Злива у Львові

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що через несприятливі погодні умови, у Львівській області були знеструмлені 192 населені пункти.

Станом на 10:10 відомо, що через інтенсивні опади річка Зубра та річка Щирка поблизу Львова вийшли з берегів, що спричинило загрозу підтоплення частини міста.

Подекуди вода вже сягала трьох метрів над рівнем землі. Міська влада закликала мешканців якомога швидше перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і затоплюваних ділянок.

За попередніми даними, у Львові за цю ніч випало понад 115% місячної норми опадів.

Правоохоронці львівської області попередили, що унаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення наступних ділянок доріг:

  • місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.

  • автодорога Т-14-16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.

  • у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.

Через сильні дощі підтопило вулиці й в Луцьку. Очевидці діляться кадрами наслідків негоди в мережі.

Повідомляється, що в місті внаслідок сильного дощу "традиційно" затопило дорогу на вулиці Дубнівській. Кілька автомобілів застрягли посеред дороги, а рівень води досяг салону.

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