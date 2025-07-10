Захід України потерпає від шалених злив — відео

Захід України потерпає від негоди. У Львові шириться повінь, а у Луцьку злива підтопила вулиці. Через потужні дощі в кількох областях затоплені житлові будинки та авто.
Головні тези:
- На Заході України спостерігаються сильні зливи та повені, які призвели до підтоплення вулиць і автомобілів.
- Негода зафіксована у Львові та Луцьку, де через інтенсивні опади річки вийшли з берегів.
- Гідрометеорологи попереджають про шалені зливи в таких областях, як Закарпаття, Львівщина, Франківщина, Буковина, Тернопільщина та інші.
Зливи та повені на Заході України: що відомо
Вранці 10 липня Львів та околиці накрила негода. Через потужну зливу частину вулиць міста було підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.
Український гідрометеорологічний центр попередив про шалені зливи в західних областях України. Як відомо, найгірша ситуація на:
Закарпатті,
Львівщині,
Франківщині,
Буковині,
Тернопільщині.
Грозові хмари, за даними синоптиків, насуваються також на Волинь, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську та Вінницьку області.
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що через несприятливі погодні умови, у Львівській області були знеструмлені 192 населені пункти.
Станом на 10:10 відомо, що через інтенсивні опади річка Зубра та річка Щирка поблизу Львова вийшли з берегів, що спричинило загрозу підтоплення частини міста.
Подекуди вода вже сягала трьох метрів над рівнем землі. Міська влада закликала мешканців якомога швидше перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і затоплюваних ділянок.
За попередніми даними, у Львові за цю ніч випало понад 115% місячної норми опадів.
Правоохоронці львівської області попередили, що унаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення наступних ділянок доріг:
місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.
автодорога Т-14-16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.
у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.
Через сильні дощі підтопило вулиці й в Луцьку. Очевидці діляться кадрами наслідків негоди в мережі.
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