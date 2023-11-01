Зеленский назначил нового начальника пограничной разведки. Что известно о Денисе Цяцкуне

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины. Им стал Денис Цяцкун.
Денис Цяцкун станет новым начальником пограничной разведки
Что известно о Денисе Цяцкуне
В июле 2014 года Цяцкун принимал участие в боях за Талово в Луганской области. В 2015 году был отмечен орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.
Он также работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГНСУ имени Богдана Хмельницкого.
По состоянию на 2021 год Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности администрации ГНСУ.
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