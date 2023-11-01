Зеленский назначил нового начальника пограничной разведки. Что известно о Денисе Цяцкуне
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил нового начальника пограничной разведки. Что известно о Денисе Цяцкуне

Денис Цяцкун
Читати українською
Источник:  Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины. Им стал Денис Цяцкун.

Денис Цяцкун станет новым начальником пограничной разведки

Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины, говорится в тексте указа.

Что известно о Денисе Цяцкуне

В июле 2014 года Цяцкун принимал участие в боях за Талово в Луганской области. В 2015 году был отмечен орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Он также работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГНСУ имени Богдана Хмельницкого.

По состоянию на 2021 год Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности администрации ГНСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны
Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин назначил Умерову еще троих заместителей
Кабмин назначил Умерову еще троих заместителей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК
Максим Козицкий / Львовская ОВА
Артур Ниязов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.