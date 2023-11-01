Зеленский назначил нового начальника пограничной разведки. Что известно о Денисе Цяцкуне

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины. Им стал Денис Цяцкун.

Денис Цяцкун станет новым начальником пограничной разведки

Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины, говорится в тексте указа. Поделиться

Что известно о Денисе Цяцкуне

В июле 2014 года Цяцкун принимал участие в боях за Талово в Луганской области. В 2015 году был отмечен орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Он также работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГНСУ имени Богдана Хмельницкого.

По состоянию на 2021 год Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности администрации ГНСУ.