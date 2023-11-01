Зеленський призначив нового начальника прикордонної розвідки. Що відомо про Дениса Цяцкуна
Категорія
Україна
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Зеленський призначив нового начальника прикордонної розвідки. Що відомо про Дениса Цяцкуна

Денис Цяцкун
Джерело:  Прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України. Ним став Денис Цяцкун.

Денис Цяцкун стане новим начальником прикордонної розвідки

Призначити Цяцкуна Дениса Петровича начальником управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України, - йдеться в тексті указу.

Що відомо про Дениса Цяцкуна

У липні 2014 року Цяцкун брав участь у боях за Талове у Луганській області. У 2015 році був відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Також він працював заступником начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін по роботі з персоналом Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

Станом на 2021 рік Цяцкун перебував на посаді начальника Управління внутрішньої та власної безпеки адміністрації ДПСУ.

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