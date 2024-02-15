Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Указано, что 13 февраля "Закон о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" было возвращен с подписью президента.

Теперь закон вступит в силу через полгода после его обнародования.

Что этому предшествовало

Украина идет долгий и постепенный путь к легализации медицинского каннабиса, используемого в производстве лекарств. Теперь, после принятия законопроекта, правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон заработал.

Перед этим народные депутаты Верховной Рады Украины внесли 882 поправки в законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.

В июле Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал к принятию законопроект о легализации медицинского каннабиса во втором чтении с изменениями.

Заметим, что медицинский каннабис будет отпускаться только по электронному рецепту, в свободной продаже его не будет. И что также важно: законопроектом прямо запрещен рекреационный каннабис.

Препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза.

Кроме того, его применяют для облегчения боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным и пациентам с ВИЧ. Вместе медицинский каннабис можно применять для облегчения самочувствия пациентов при болезни Альцгеймера, боковом амиотрофическом склерозе, сильной хронической боли и тошноте.