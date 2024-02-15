Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Вказано, що 13 лютого "Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" було повернуто з підписом президента.

Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення.

Що цьому передувало

Україна йде довгий і поступовий шлях до легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків. Тепер, після ухвалення законопроєкту уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював.

Перед цим народні депутати Верховної Ради України внесли 882 поправки до законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу.

В липні Верховна Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні.

Парламентський комітет з питань здоров’я нації рекомендував до ухвалення законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у другому читанні зі змінами.

Зауважимо, що медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде. І що також важливо: законопроектом прямо заборонений рекреаційний канабіс.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також при лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.

Крім того, його застосовують для полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим і пацієнтам з ВІЛ. Разом медичний канабіс можна застосовувати для полегшення самопочуття пацієнтів при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудоті.