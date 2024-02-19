Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Купянском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска.
Что известно о визите Зеленского в Купянск
Глава государства заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.
Комбриг также рассказал Президенту об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с враждебными БПЛА с помощью систем РЭБ.
Отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другими актуальными потребностями воинов.
Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
В частности, Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а ныне командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Олег Апостол с 2014 года защищал Украину на востоке. С началом полномасштабного российского вторжения участвовал в обороне и освобождении ряда населенных пунктов в Николаевской области, во время чего были уничтожены и захвачены многие вражеские техники. С конца 2022 г. подразделения под руководством Олега Апостола осуществляют успешные оборонные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.
Владимир Зеленский также передал награду Президента «Крест боевых заслуг» полковнику Александру Луценко.
Кроме того, защитники получили из рук Президента ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и «За мужество» ІІ–ІІІ степеней.
В целях безопасности воинов часть наград Владимир Зеленский передал командирам для вручения по месту несения службы.
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