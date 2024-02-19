Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Купянском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска.

Что известно о визите Зеленского в Купянск

Глава государства заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

Комбриг также рассказал Президенту об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с враждебными БПЛА с помощью систем РЭБ.

Отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другими актуальными потребностями воинов.

Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Рад быть сегодня здесь — увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы ежедневно делаете такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих собратьев. Это очень важно. Желаю всем вам победы, — сказал Президент. Поделиться

В частности, Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а ныне командует 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Олег Апостол с 2014 года защищал Украину на востоке. С началом полномасштабного российского вторжения участвовал в обороне и освобождении ряда населенных пунктов в Николаевской области, во время чего были уничтожены и захвачены многие вражеские техники. С конца 2022 г. подразделения под руководством Олега Апостола осуществляют успешные оборонные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Владимир Зеленский также передал награду Президента «Крест боевых заслуг» полковнику Александру Луценко.

Кроме того, защитники получили из рук Президента ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и «За мужество» ІІ–ІІІ степеней.

В целях безопасности воинов часть наград Владимир Зеленский передал командирам для вручения по месту несения службы.