Кто действительно расстреливал участников Революции Достоинства — ответ ОГП
Категория
Украина
Дата публикации

Кто действительно расстреливал участников Революции Достоинства — ответ ОГП

Революция Достоинства
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Источник:  Интерфакс-Украина

В Офисе генерального прокурора Украины заявляют, что все насильственные преступления и убийства участников Революции Достоинства в 2013-2014 годах совершали украинские правоохранители по приказу тогдашней власти и под влиянием РФ.

Российских снайперов не было на Майдане в 2013-2014 годах

С заявлением по этому поводу выступил руководитель департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Киеве 20 февраля.

По его словам, никаких российских снайперов во время Революции Достоинства на Майдане не было.

Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, получавшие указания от украинской власти.

Алексей Донской

Алексей Донской

Руководитель департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины

Несмотря на то, что преступления совершались именно украинскими правоохранителями, нельзя игнорировать тот факт, что российская власть оказала огромное влияние на принятие этих решений, на весь ход событий, происходивших во время Революции Достоинства.

Алексей Донской официально подтвердил, что есть конкретные факты этого влияния на уровне доказательств, которые будут представлены в суде.

20 сотрудникам ФСБ РФ и сотрудникам СБУ уже объявили подозрение

Представитель ОГП также прокомментировал влияние на организаторов преступлений низшего и среднего уровней.

По его словам, уже объявлено подозрение 20 сотрудникам ФСБ РФ и сотрудникам СБУ, "которые совместно взаимодействовали в информационной деятельности".

Это была не сугубо пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации противоправных действий, которые организовывали украинские власти и совершали украинские правоохранители, - отметил Алексей Донской.

Он также рассказал, что 20 сотрудников ФСБ, среди которых пять генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий.

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