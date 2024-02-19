В Офісі генерального прокурора України заявляють, що усі насильницькі злочини та вбивства учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках чинили українські правоохоронці за наказом тодішньої влади та під впливом РФ.

Російських снайперів не було на Майдані у 2013-2014 роках

З заявою з цього приводу виступив керівник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський під час брифінгу в Києві 20 лютого.

За його словами, жодних російських снайперів під час Революції Гідності на Майдані не було.

Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади. Олексій Донський Керівник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора України

Попри те, що злочини вчиняли саме українські правоохоронці, не можна ігнорувати той факт, що російська влада мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності.

Олексій Донський офіційно підтвердив, що конкретні факти цього впливу є на рівні доказів, які будуть представлені в суді.

20 співробітникам ФСБ РФ і співробітникам СБУ уже оголосили підозру

Представник ОГП також прокоментував вплив на організаторів злочинів нижчого і середнього рівнів.

За його словами, вже оголошено підозру 20 співробітникам ФСБ РФ і співробітникам СБУ, "які спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності".

Це була не суто пропагандистська діяльність, а фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які організовувала українська влада та чинили українські правоохоронці, — зазначив Олексій Донський. Поширити

Він також розповів, що 20 співробітників ФСБ, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій.