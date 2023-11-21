Зеленский раскрыл количество и способы покушений на свою жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun сказал, что он пережил ряд попыток убийства с февраля 2022 года. Первой была попытка российского спецназа в первый день вторжения.

Зеленский сравнил покушения на жизнь с Covid

О попытках его свергнуть господин Зеленский сказал, что первый заговор вызвал панику — как первую вспышку Covid. Но после этого они были не так уж плохи.

В разговоре с Sun Зеленский признался, что потерял счет всех попыток его убить после того, как Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля прошлого года.

Первый очень интересный. Это – как COVID. Люди не знают, что с этим делать, и это кажется очень пугающим. А потом просто разведка делится с вами подробностями, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться это сделать. Поделиться

Издание отмечает, что первая попытка была в первый день вторжения, когда российский спецназ десантировался в Киеве, чтобы убить Зеленского.

Охрана Зеленского загородила его офис импровизированными баррикадами и кусками фанеры. Его ближайшим помощникам выдали ружья и бронежилеты. Один чиновник сказал, что офис был похож на «сумасшедший дом».

Но когда британские и американские чиновники предложили вывезти президента из Киева, он ответил легендарной фразой: "Мне нужны боеприпасы, а не такси".

Позже, когда вокруг Киева шли бои, Зеленский вышел за пределы офиса, чтобы снять видео, которое сплотило сопротивление Украины, доказав, что он все еще в столице.

Один из помощников Зеленского сказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений.

Но когда The Sun спросила, сколько именно покушений он пережил, он признался: "Я действительно не знаю".

Зеленского планировали убить в Николаеве

В августе СБУ заявила, что предупредила сговор с целью убить Зеленского путём авиаудара по Николаеву.

СБУ сообщила, что задержала женщину, обвиняемую в передаче подробностей его визита в Россию.

Злоумышленница – жительница Очакова, бывшая продавщица в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.

Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локацию украинских объектов.