Зеленський розкрив кількість та способи замахів на своє життя

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Sun сказав, що він пережив низку спроб вбивства з лютого 2022 року. Першою була спроба російського спецназу у перший день вторгнення.

Зеленський порівняв замахи на життя з Covid

Про спроби його повалити пан Зеленський сказав, що перша змова викликала паніку — як перший спалах Covid. Але після цього вони були не такі вже й погані.

У розмові з The Sun Зеленський зізнався, що втратив лік усіх спроб його вбити після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого минулого року.

Перший дуже цікавий. Це - як COVID. Люди не знають, що з цим робити, і це видається дуже страшним. А потім просто розвідка ділиться з вами деталями, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати це зробити. Поширити

Видання зазначає, що перша спроба була у перший день вторгнення, коли російський спецназ десантувався в Києві, щоб убити Зеленського.

Охорона Зеленського загородила його офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери. Його найближчим помічникам видали рушниці та бронежилети. Один посадовець сказав, що офіс був схожий на «божевільню».

Але коли британські та американські чиновники запропонували вивезти президента з Києва, він відповів легендарною фразою: «Мені потрібні боєприпаси, а не таксі».

Пізніше, коли навколо Києва точилися бої, Зеленський вийшов за межі офісу, щоб зняти відео, яке згуртувало опір України, довівши, що він все ще в столиці.

Один із помічників Зеленського сказав, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше десяток замахів.

Але коли The Sun запитала, скільки саме замахів він пережив, він зізнався: «Я справді не знаю».

Зеленського планували вбити в Миколаєві

У серпні СБУ заявила, що попередила змову з метою вбити Зеленського шляхом авіаудару по Миколаєву.

СБУ повідомила, що затримала жінку, яку звинувачують у передачі подробиць його візиту до Росії.

Зловмисниця – мешканка Очакова, колишня продавчиня у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів.