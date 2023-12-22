Зеленский вручил орден "За заслуги" ІІІ степени вице-премьеру Стефанишиной
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский вручил орден "За заслуги" ІІІ степени вице-премьеру Стефанишиной

Офис Президента Украины
Стефанишина и Зеленский
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В День работников дипломатической службы Украины Президент Владимир Зеленский вручил орден «За заслуги» ІІІ степени Вицепремьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.

Зеленский наградил вице-премьера Ольгу Стефанишину

Президент вручил награду за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм.

Зеленский подчеркнул, что «в этом году в международной сфере Украина достигла таких вещей, которые еще в начале года казались почти недостижимыми, а главный политический результат года – это начало переговоров о членстве нашего государства в Евросоюзе».

Также президент вручил орден «За заслуги» ІІ степени заместителю министра иностранных дел Украины Николаю Точицкому и орден княгини Ольги ІІІ степени замдиректора Департамента МИД Светлане Хачатурян.

Зеленский наметил внешнеполитические цели Украины на следующий год.

Президент отметил, что главный политический результат года – это начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Это было действительно очень непросто, мягко говоря. Многие в мире думали, что Украина обречена всегда зависеть от старых представлений о геополитике и сферах влияния в Европе. Но мы поменяли это.

Одним из приоритетов Зеленский назвал активное сотрудничество с Евросоюзом, а именно наработку переговорной рамки и начало полной интеграции с ЕС во всех сферах.

Также среди приоритетов – работа по усилению оборонной поддержки Украины.

Нам нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается. Украина победит, – подчеркнул Глава государства.

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Офис Президента Украины
Зеленский

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