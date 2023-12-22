Зеленский вручил орден "За заслуги" ІІІ степени вице-премьеру Стефанишиной

В День работников дипломатической службы Украины Президент Владимир Зеленский вручил орден «За заслуги» ІІІ степени Вицепремьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.
Зеленский наградил вице-премьера Ольгу Стефанишину
Президент вручил награду за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм.
Зеленский подчеркнул, что «в этом году в международной сфере Украина достигла таких вещей, которые еще в начале года казались почти недостижимыми, а главный политический результат года – это начало переговоров о членстве нашего государства в Евросоюзе».
Также президент вручил орден «За заслуги» ІІ степени заместителю министра иностранных дел Украины Николаю Точицкому и орден княгини Ольги ІІІ степени замдиректора Департамента МИД Светлане Хачатурян.
Зеленский наметил внешнеполитические цели Украины на следующий год.
Президент отметил, что главный политический результат года – это начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Одним из приоритетов Зеленский назвал активное сотрудничество с Евросоюзом, а именно наработку переговорной рамки и начало полной интеграции с ЕС во всех сферах.
Также среди приоритетов – работа по усилению оборонной поддержки Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-