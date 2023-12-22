Зеленський вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня віцепрем’єрці Стефанішиній

У День працівників дипломатичної служби України Президент Володимир Зеленський вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня Віцепрем’єр-міністерці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній.

Зеленський нагородив віцепрем’єрку Ольгу Стефанішину

Президент вручив нагороду за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, плідну дипломатичну діяльність і високий професіоналізм.

Зеленський наголосив, «що цьогоріч у міжнародній сфері Україна досягла таких речей, які ще на початку року здавалися майже недосяжними, а головний політичний результат року – це початок переговорів про членство нашої держави у Євросоюзі».

Також президент вручив орден «За заслуги» ІІ ступеня заступнику міністра закордонних справ України Миколі Точицькому та орден княгині Ольги ІІІ ступеня заступниці директора Департаменту МЗС Світлані Хачатурян.

Зеленський окреслив зовнішньополітичні цілі України на наступний рік.

Президент зазначив, що головний політичний результат року – це початок переговорів про членство України у Євросоюзі.

Це було справді дуже непросто, мʼяко кажучи. Багато хто у світі думав, що Україна приречена завжди залежати від старих уявлень про геополітику та сфери впливу у Європі. Але ми змінили це. Поширити

Одним з пріоритетів Зеленський назвав активну співпрацю із Євросоюзом, а саме – напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.

Також серед пріоритетів – робота задля посилення оборонної підтримки України.