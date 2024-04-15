Зеленский встретился с главой МИД Норвегии. Что обсудили
Категория
Мир
Дата публикации

Зеленский встретился с главой МИД Норвегии. Что обсудили

Владимир Зеленский
Зеленский встретился с главой МИД Норвегии. Что обсудили
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 апреля, провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде. Обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, оборонное сотрудничество и укрепление украинского ПВО.

Зеленский встретился с главой МИД Норвегии

По словам Зеленского, встреча была содержательной и практичной.

Наши команды уже завершили подготовку двустороннего соглашения о безопасности. Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Но самое неотложное — укрепление нашей ПВО. Благодарен Норвегии за поддержку и понимание потребностей Украины!, — отметил президент.

ПВО для Украины

Украина еще с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Сегодня же Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Однако Зеленский ранее заявлял, что для того чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.

В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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