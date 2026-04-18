Земля могла "заселять" Венеру жизнью в течение миллиарда лет — смелая гипотеза ученых

Теория панспермии утверждает, что жизнь распространяется по космосу через астероиды, кометы и другие объекты. Когда строительные блоки жизни появляются на одной планете, столкновения могут выбрасывать поверхностный материал в космос, который затем переносит эти семена в другие миры.

Земля могла "заселять" жизнью Венеру

На протяжении десятилетий ученые спорили о том, могло ли это происходить между Землей и Марсом (в обоих направлениях). Однако недавние споры по поводу возможного существования микробной жизни в плотных облаках Венеры вызвали дискуссии о межпланетном переносе между Венерой, Землей и Марсом.

В недавнем исследовании, представленном на Конференции по месячным и планетарным наукам 2026 года (LPSC), группа из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и Сандийских национальных лабораторий подробно изучила эту идею.

Используя структуру "Уравнение жизни Венеры", разработанную Ноамом Изенбергом и соавторами в 2021 году, модели команды предполагают, что жизнь может существовать в облаках Венеры по крайней мере несколько дней в век благодаря материалу, выброшенному из Земли.

Подобно уравнению Дрейка, VLE разбивает вероятность жизни на ряд факторов, которые (при умножении) дают оценку вероятности существования жизни. Математически выраженное уравнение VLE выглядит следующим образом:

L = O x R x C

Где L — вероятность существования жизни в настоящее время (от 0 до 1, где 0 — отсутствие шансов, а 1 — полная уверенность), O — зарождение (шанс того, что жизнь зародилась и закрепилась на Венере), R — устойчивость (потенциал биосферы существовать и противостоять изменениям), а C — непрерывность).

Используя эту структуру, команда сначала рассмотрела, как любой органический материал, независимо от его происхождения, должен пережить путешествие через космос. Наряду с шоком и травмой, вызванными ударом, возникает также выделяющееся в процессе тепло, а также экстремальные температуры, радиация и вакуум космоса.

Однако компьютерное моделирование и изучение метеоритов, обнаруженных на Земле, показали, что органический материал может пережить выброс и межпланетное перемещение. По прибытии на Венеру любой органический материал должен быть рассеян в облаках или над ними, чтобы выжить.

Учитывая это, расчеты команды были сосредоточены на том, как болиды (яркие метеоры) будут вести себя в атмосфере Венеры, принимая во внимание их абляцию, взрыв и фрагментацию на части, которые могут парить в облаках. Для этого они использовали "модель блинчика" — популярный полуаналитический метод, описывающий фрагментацию болида во время его прохождения через атмосферу.

Как только болид взрывается в атмосфере ("воздушный взрыв"), аэродинамическое сопротивление распространяет фрагменты горизонтально, образуя "блин" из рассеянного материала (который команда называет "клеточками").

Используя модель блина и предварительные исследования для получения значений первых двух параметров, команда рассчитала общее количество болидов, доставленных с Земли или Марса в облака Венеры. Исходя из этого, они обнаружили, что сотни миллиардов клеток могли быть перенесены из Земли в облака Венеры, тогда как сотни миллиардов могли остаться потенциально жизнеспособными.

Однако лучшая оценка, которую выдала их модель, заключалась в том, что в облаках Венеры рассеивается около 100 клеток за земной год, тогда как за последние 1 миллиард лет с Земли могло быть перенесено 20 миллиардов клеток.