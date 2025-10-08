Женщины имеют большую генетическую предрасположенность к депрессии — гипотеза ученых

Женщины имеют большую склонность к депрессии на генетическом уровне: ученые обнаружили 16 генов, которые могут влиять на развитие депрессии у женщин, и только 8 - у мужчин.
Главные тезисы
- Ученые выявили 16 генов, влияющих на развитие депрессии у женщин, и только 8 - у мужчин.
- У женщин выявлена более сильная генетическая связь между депрессией и метаболическими показателями, чем у мужчин.
- Исследование показывает, что мужчины реже обращаются за помощью, а женщины чаще подвергаются сексуальному насилию и межличностной агрессии, что увеличивает риск развития депрессии.
Ученые выявили большую склонность женщин к депрессии на генетическом уровне
Ученые отмечают, что большинство генетических изменений, связанных с депрессией, общие для мужчин и женщин. В то же время у женщин выявили более высокий уровень генетической предрасположенности к депрессии — вероятно, из-за наличия отдельных генетических вариантов, характерных только для женщин.
По словам ученых, существует ряд объяснений различий в уровнях депрессии между мужчинами и женщинами — от поведенческих и социальных до биологических факторов. Они говорят, что мужчины реже обращаются за помощью, что приводит к недиагностированным случаям, а женщины чаще испытывают сексуальное насилие и межличностную агрессию, что повышает риск развития депрессии.
В исследовании говорится, что все эти факторы свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к пониманию причин депрессии. В то же время, ученые предполагают, что ключевую роль в различиях между мужской и женской депрессией могут играть именно генетические факторы.
Ученые проанализировали ДНК участников из Австралии, Нидерландов, США и Великобритании. В общей сложности в анализ вошли данные более 130 тысяч женщин и 64 тысячи мужчин с диагностированной депрессией, а также более 159 тысяч женщин и 132 тысячи мужчин без этого диагноза.
Поскольку в выборке женщин с депрессией было примерно вдвое больше мужчин, ученые провели дополнительные проверки, чтобы убедиться, что результаты не искажены из-за этой разницы.
Ученые обнаружили, что у женщин существует более сильная генетическая связь между депрессией и метаболическими показателями (такими как индекс массы тела или метаболический синдром), чем у мужчин с теми же признаками.
Профессор Филипп Митчел из Школы клинической медицины Университета Нового Южного Уэльса отметил, что уже много лет идут дискуссии, почему во всем мире депрессия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. По его словам, большинство исследований показывают, что женщины имеют в два-три раза более высокий риск развития депрессии.
Наиболее распространенными объяснениями были социальные и психологические факторы — например, роль женщин в уходе за семьей в отличие от роли мужчин как основных кормильцев, или определенные личностные уязвимости, присущие женщинам.
Он отметил, что это новаторское генетическое исследование, проведенное на большой международной выборке, дает убедительные доказательства того, что разница в частоте депрессии может быть обусловлена именно генетическими факторами.
Профессор добавил, что эти результаты усиливают аргументы в пользу биологического объяснения отличий в распространенности депрессии среди мужчин и женщин. Также они открывают перспективу создания различных медикаментозных подходов для лечения депрессии для женщин и мужчин, когда ученые лучше поймут, как работают биологические системы, закодированные в этих генетических участках.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-