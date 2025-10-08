Женщины имеют большую генетическую предрасположенность к депрессии — гипотеза ученых

Женщины имеют большую склонность к депрессии на генетическом уровне: ученые обнаружили 16 генов, которые могут влиять на развитие депрессии у женщин, и только 8 - у мужчин.

Ученые выявили большую склонность женщин к депрессии на генетическом уровне

Ученые отмечают, что большинство генетических изменений, связанных с депрессией, общие для мужчин и женщин. В то же время у женщин выявили более высокий уровень генетической предрасположенности к депрессии — вероятно, из-за наличия отдельных генетических вариантов, характерных только для женщин.

Мы уже знаем, что женщины вдвое чаще мужчин страдают депрессией в течение жизни. Мы также понимаем, что проявление депрессии может существенно отличаться от человека к человеку. До сих пор не было достаточно системных исследований, которые объясняли, почему депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин, в частности с точки зрения генетики, — рассказала старшая ученая лаборатории генетической эпидемиологии Квинслендского института медицинских исследований Берггофера, доктор Бриттани Митчелл. Поделиться

По словам ученых, существует ряд объяснений различий в уровнях депрессии между мужчинами и женщинами — от поведенческих и социальных до биологических факторов. Они говорят, что мужчины реже обращаются за помощью, что приводит к недиагностированным случаям, а женщины чаще испытывают сексуальное насилие и межличностную агрессию, что повышает риск развития депрессии.

В исследовании говорится, что все эти факторы свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к пониманию причин депрессии. В то же время, ученые предполагают, что ключевую роль в различиях между мужской и женской депрессией могут играть именно генетические факторы.

Ученые проанализировали ДНК участников из Австралии, Нидерландов, США и Великобритании. В общей сложности в анализ вошли данные более 130 тысяч женщин и 64 тысячи мужчин с диагностированной депрессией, а также более 159 тысяч женщин и 132 тысячи мужчин без этого диагноза.

Поскольку в выборке женщин с депрессией было примерно вдвое больше мужчин, ученые провели дополнительные проверки, чтобы убедиться, что результаты не искажены из-за этой разницы.

Ученые обнаружили, что у женщин существует более сильная генетическая связь между депрессией и метаболическими показателями (такими как индекс массы тела или метаболический синдром), чем у мужчин с теми же признаками.

Руководитель исследования, доктор Джоди Томас, пояснила, что эти генетические различия могут помочь понять, почему женщины с депрессией чаще имеют метаболические симптомы — например, изменение веса или уровня энергии. Поделиться

Профессор Филипп Митчел из Школы клинической медицины Университета Нового Южного Уэльса отметил, что уже много лет идут дискуссии, почему во всем мире депрессия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. По его словам, большинство исследований показывают, что женщины имеют в два-три раза более высокий риск развития депрессии.

Наиболее распространенными объяснениями были социальные и психологические факторы — например, роль женщин в уходе за семьей в отличие от роли мужчин как основных кормильцев, или определенные личностные уязвимости, присущие женщинам.

Он отметил, что это новаторское генетическое исследование, проведенное на большой международной выборке, дает убедительные доказательства того, что разница в частоте депрессии может быть обусловлена именно генетическими факторами.

У женщин выявлено больше участков генома, связанных с риском депрессии, чем у мужчин и между этими участками наблюдается незначительное перекрытие. Поделиться

Профессор добавил, что эти результаты усиливают аргументы в пользу биологического объяснения отличий в распространенности депрессии среди мужчин и женщин. Также они открывают перспективу создания различных медикаментозных подходов для лечения депрессии для женщин и мужчин, когда ученые лучше поймут, как работают биологические системы, закодированные в этих генетических участках.