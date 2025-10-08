Жінки мають більшу генетичну схильність до депресії — гіпотеза науковців

Жінки мають більшу схильність до депресії на генетичному рівні: науковці знайшли 16 генів, які можуть впливати на розвиток депресії у жінок, і тільки 8 — у чоловіків.

Науковці виявили більшу схильність жінок до депресії на генетичному рівні

Науковці зазначають, що більшість генетичних змін, пов’язаних із депресією, спільні для чоловіків і жінок. Водночас у жінок виявили вищий рівень генетичної схильності до депресії — ймовірно, через наявність окремих генетичних варіантів, характерних лише для жінок.

Ми вже знаємо, що жінки вдвічі частіше за чоловіків страждають на депресію протягом життя. Ми також розуміємо, що прояви депресії можуть суттєво відрізнятися від людини до людини. До цього часу не було достатньо системних досліджень, які б пояснювали, чому депресія по-різному впливає на чоловіків і жінок, зокрема з погляду генетики, — розповіла старша науковиця лабораторії генетичної епідеміології Квінслендського інституту медичних досліджень Берггофера, докторка Бріттані Мітчелл. Поширити

Зі слів науковців, існує низка пояснень відмінностей у рівнях депресії між чоловіками та жінками — від поведінкових і соціальних до біологічних факторів. Вони кажуть, що чоловіки рідше звертаються по допомогу, що призводить до недіагностованих випадків, а жінки частіше зазнають сексуального насильства та міжособистісної агресії, що підвищує ризик розвитку депресії.

У дослідженні зазначається, що всі ці чинники свідчать про необхідність комплексного підходу до розуміння причин депресії. Водночас вчені припускають, що ключову роль у відмінностях між чоловічою та жіночою депресією можуть відігравати саме генетичні фактори.

Науковці проаналізували ДНК учасників з Австралії, Нідерландів, США та Великої Британії. Загалом до аналізу увійшли дані понад 130 тисяч жінок та 64 тисячі чоловіків із діагностованою депресією, а також понад 159 тисяч жінок та 132 тисяч чоловіків без цього діагнозу.

Оскільки у вибірці жінок із депресією було приблизно вдвічі більше, ніж чоловіків, вчені провели додаткові перевірки, аби впевнитися, що результати не викривлені через цю різницю.

Науковці виявили, що в жінок існує сильніший генетичний зв’язок між депресією та метаболічними показниками (такими як індекс маси тіла чи метаболічний синдром), ніж у чоловіків із тими самими ознаками.

Керівниця дослідження, докторка Джоді Томас, пояснила, що ці генетичні відмінності можуть допомогти зрозуміти, чому жінки з депресією частіше мають метаболічні симптоми — наприклад, зміну ваги або рівня енергії. Поширити

Професор Філіп Мітчел зі Школи клінічної медицини Університету Нового Південного Уельсу зазначив, що вже багато років точаться дискусії, чому в усьому світі депресія частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. За його словами, більшість досліджень показують, що жінки мають у два-три рази вищий ризик розвитку депресії.

Найпоширенішими поясненнями були соціальні та психологічні чинники — наприклад, роль жінок у догляді за родиною на відміну від ролі чоловіків як основних годувальників, або ж певні особистісні вразливості, притаманні жінкам.

Він зазначив, що це новаторське генетичне дослідження, проведене на великій міжнародній вибірці, дає переконливі докази того, що різниця у частоті депресії може бути зумовлена саме генетичними чинниками.

У жінок виявлено більше ділянок геному, пов’язаних із ризиком депресії, ніж у чоловіків, і між цими ділянками спостерігається незначне перекриття. Поширити

Професор додав, що ці результати підсилюють аргументи на користь біологічного пояснення відмінностей у поширеності депресії серед чоловіків і жінок. Також вони відкривають перспективу створення різних медикаментозних підходів до лікування депресії для жінок і чоловіків, коли вчені краще зрозуміють, як працюють біологічні системи, закодовані в цих генетичних ділянках.