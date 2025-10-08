Жінки мають більшу генетичну схильність до депресії — гіпотеза науковців

Жінки мають більшу схильність до депресії на генетичному рівні: науковці знайшли 16 генів, які можуть впливати на розвиток депресії у жінок, і тільки 8 — у чоловіків.
Головні тези:
- Жінки мають більшу генетичну схильність до депресії, виявлено 16 генів, що впливають на розвиток цього стану у жінок.
- Дослідження показало сильніший генетичний зв'язок між депресією та метаболічними показниками в жінок, ніж в чоловіків.
- Науковці стверджують, що генетичні фактори можуть пояснити чому жінки частіше мають депресію, ніж чоловіки.
Науковці виявили більшу схильність жінок до депресії на генетичному рівні
Науковці зазначають, що більшість генетичних змін, пов’язаних із депресією, спільні для чоловіків і жінок. Водночас у жінок виявили вищий рівень генетичної схильності до депресії — ймовірно, через наявність окремих генетичних варіантів, характерних лише для жінок.
Зі слів науковців, існує низка пояснень відмінностей у рівнях депресії між чоловіками та жінками — від поведінкових і соціальних до біологічних факторів. Вони кажуть, що чоловіки рідше звертаються по допомогу, що призводить до недіагностованих випадків, а жінки частіше зазнають сексуального насильства та міжособистісної агресії, що підвищує ризик розвитку депресії.
У дослідженні зазначається, що всі ці чинники свідчать про необхідність комплексного підходу до розуміння причин депресії. Водночас вчені припускають, що ключову роль у відмінностях між чоловічою та жіночою депресією можуть відігравати саме генетичні фактори.
Науковці проаналізували ДНК учасників з Австралії, Нідерландів, США та Великої Британії. Загалом до аналізу увійшли дані понад 130 тисяч жінок та 64 тисячі чоловіків із діагностованою депресією, а також понад 159 тисяч жінок та 132 тисяч чоловіків без цього діагнозу.
Оскільки у вибірці жінок із депресією було приблизно вдвічі більше, ніж чоловіків, вчені провели додаткові перевірки, аби впевнитися, що результати не викривлені через цю різницю.
Науковці виявили, що в жінок існує сильніший генетичний зв’язок між депресією та метаболічними показниками (такими як індекс маси тіла чи метаболічний синдром), ніж у чоловіків із тими самими ознаками.
Професор Філіп Мітчел зі Школи клінічної медицини Університету Нового Південного Уельсу зазначив, що вже багато років точаться дискусії, чому в усьому світі депресія частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. За його словами, більшість досліджень показують, що жінки мають у два-три рази вищий ризик розвитку депресії.
Найпоширенішими поясненнями були соціальні та психологічні чинники — наприклад, роль жінок у догляді за родиною на відміну від ролі чоловіків як основних годувальників, або ж певні особистісні вразливості, притаманні жінкам.
Він зазначив, що це новаторське генетичне дослідження, проведене на великій міжнародній вибірці, дає переконливі докази того, що різниця у частоті депресії може бути зумовлена саме генетичними чинниками.
Професор додав, що ці результати підсилюють аргументи на користь біологічного пояснення відмінностей у поширеності депресії серед чоловіків і жінок. Також вони відкривають перспективу створення різних медикаментозних підходів до лікування депресії для жінок і чоловіків, коли вчені краще зрозуміють, як працюють біологічні системи, закодовані в цих генетичних ділянках.
