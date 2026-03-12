Зимовали на балконе. Зоозащитники спасли 900 краснокнижных летучих мышей в Харькове

Зоозащитники Харькова спасли 900 краснокнижных летучих мышей

Об этом сообщили в Украинском центре реабилитации рукокрылых.

Несколько лет подряд в обшивке балкона одной из квартир Харькова зимовали летучие мыши. Обладательница знала об этом, потому что слышала их, но ей летучие мыши не мешали.

Однако в этот февраля они начали вылезать из обшивки — она разрушалась, а летучие мыши оказались внутри балкона.

Владелица понимала, что нужно делать ремонт, но и не навредить животным. Поэтому обратилась за помощью в Украинский центр реабилитации рукокрылых. Поделиться

Его специалисты сопровождали процесс ремонта балкона: контролировали, чтобы летучие мыши не травмировали и безопасно перевезли в центр.

Оказалось, что под обшивкой была большая колония краснокнижных рыжих вечерниц — 900 особей. Они были голодны и истощены, поэтому работники центра трое суток подряд спасали вечерниц: поели водой, оказывали первую помощь, проверяли их состояние.