Зимовали на балконе. Зоозащитники спасли 900 краснокнижных летучих мышей в Харькове

В Харькове зоозащитники спасли 900 краснокнижных рыжих вечерниц, зимовавших в обшивке балкона.
Зоозащитники Харькова спасли 900 краснокнижных летучих мышей
Об этом сообщили в Украинском центре реабилитации рукокрылых.
Несколько лет подряд в обшивке балкона одной из квартир Харькова зимовали летучие мыши. Обладательница знала об этом, потому что слышала их, но ей летучие мыши не мешали.
Однако в этот февраля они начали вылезать из обшивки — она разрушалась, а летучие мыши оказались внутри балкона.
Его специалисты сопровождали процесс ремонта балкона: контролировали, чтобы летучие мыши не травмировали и безопасно перевезли в центр.
Оказалось, что под обшивкой была большая колония краснокнижных рыжих вечерниц — 900 особей. Они были голодны и истощены, поэтому работники центра трое суток подряд спасали вечерниц: поели водой, оказывали первую помощь, проверяли их состояние.
Летучие мыши продолжили зимовку в холодной комнате центра. Часть из них до сих пор откармливают.
