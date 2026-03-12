Зимували на балконі. Зоозахисники врятували 900 червонокнижних кажанів у Харкові

У Харкові зоозахисники врятували 900 червонокнижних рудих вечірниць, які зимували в обшивці балкону.
Головні тези:
- У Харкові зоозахисники врятували 900 червонокнижних рудих вечірниць, які зимували на балконі однієї з квартир.
- Власниця балкону звернулася за допомогою до Українського центру реабілітації рукокрилих, які безпечно перевезли кажанів до центру.
Зоозахисники Харкова врятували 900 червонокнижних кажанів
Про це повідомили в Українському центрі реабілітації рукокрилих.
Кілька років поспіль у обшивці балкону однієї з квартир Харкова зимували кажани. Власниця знала про це, бо чула їх, але їй кажани не заважали.
Проте цього лютого вони почали вилазити з обшивки — вона руйнувалася, а кажани опинилися всередині балкону.
Його фахівці супроводжували процес ремонту балкону: контролювали, щоб кажанів не травмували і безпечно перевезли до центру.
Виявилося, що під обшивкою була велика колонія червонокнижних рудих вечірниць — аж 900 особин. Вони були голодні й виснажені, тому працівники центру три доби поспіль рятували вечірниць: поїли водою, надавали першу допомогу, перевіряли їхній стан.
Кажани продовжили зимівлю в холодній кімнаті центру. Частину з них досі відгодовують.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-