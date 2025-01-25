Житель Германии установил мировой рекорд пребывания под водой
Категория
Мир
Дата публикации

Житель Германии установил мировой рекорд пребывания под водой

Рудигер Кох
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Источник:  The Guardian

Аэрокосмический инженер из Германии Рудигер Кох установил мировой рекорд, проведя под водой в Карибском море 120 дней.

Главные тезисы

  • Немецкий инженер Рудигер Кох установил мировой рекорд, проведя под водой в Карибском море 120 дней, превзойдя предыдущий рекорд.
  • Целью установления рекорда было стремление показать, что моря могут быть жизнеспособной средой проживания для людей.
  • Подводная капсула Рудигера Коха была оснащена всем необходимым для длительного пребывания под водой, включая электричество, коммуникации и бытовые удобства.

Как немецкому инженеру удалось установить мировой рекорд пребывания под водой

59-летний Рудигер Кох прожил 4 месяца в подводной капсуле площадью 30 кв метров на глубине 11 метров.

Ему удалось побить предыдущий рекорд, установленный американцем Джозефом Дитури, проведшим в подводном домике в лагуне Флориды 100 дней.

Кох праздновал рекорд с шампанским и сигарой, а потом прыгнул в море и на катере добрался до суши.

Это было замечательное приключение, и теперь, когда оно закончилось, я почти сожалею об этом. Мне очень понравилось жить под водой, — рассказывает рекордсмен.

Целью установления этого рекорда, по словам Рудигера Коха, было стремление изменить представление людей о возможных местах жительства.

Мы пытаемся доказать, что моря действительно являются жизнеспособной средой для человека, — подчеркнул он.

Как проходила жизнь рекордсмена под водой

Подводная капсула Рудигера Коха была размещена примерно в 15 минутах езды на лодке от побережья северной Панамы и была соединена с другой камерой над водой.

К временному месту жительства мужчины вела труба с узкой винтовой лестницей, по которой к мужчине могли спускаться гости, в том числе врачи и журналисты.

Солнечные панели снабжали Коха электричеством, а внутри капсулы были почти все необходимые бытовые атрибуты, кроме душевой кабины.

В комнате Коха была кровать, туалет, телевизор, компьютер, интернет и даже велотренажер, а за удивительным происшествием немца круглосуточно наблюдали 4 видеокамеры.

На тумбочке у кровати Коха лежала его любимая научно-фантастическая книга — роман "Двадцать тысяч лье под водой" французского писателя Жюля Верна о приключениях на подводной лодке "Наутилус" Капитана Немо.

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