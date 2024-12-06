Мужчина из Германии Рюдигер Кох уже более 60 дней проживает в подводной капсуле у побережья Панамы. Мужчина решился на это ради установления нового мирового рекорда по продолжительности проведенного времени под водой.
Главные тезисы
- Рюдигер Кох из Германии живет в подводной капсуле у побережья Панамы ради установления нового мирового рекорда продолжительности пребывания под водой.
- Эксперимент Коха демонстрирует способность человека адаптироваться к жизни в подводной среде на длительный срок.
- В подводной капсуле Коха есть все удобства, за исключением душа, что стало для него главным испытанием.
Что известно о длительном пребывании Коха под водой
Отмечается, что Кох планирует провести в капсуле площадью около 30 метров квадратных 120 дней для установления нового мирового рекорда.
Его капсула оснащена всеми необходимыми удобствами:
кроватью,
телевизором,
компьютером,
стационарным велосипедом,
а также солнечными батареями, спутниковым интернетом и вентиляторами.
Однако полноценного душа в капсуле нет, что, по словам инженера, его главное испытание.
Свое подводное происшествие Кох начал 26 сентября и планирует завершить его 24 января, установив новый рекорд, продолжительностью 120 дней.
Если Кох успешно завершит свое испытание, он станет новым рекордсменом, доказав, что человек способен адаптироваться к жизни в условиях подводной среды на длительный срок.
Сейчас рекорд принадлежит Джозефу Дитури. Он провел 100 дней под водой у побережья Флориды в 2023 году.
Что известно о других интересных случаях от исследователей подводного мира
На Багамах тигровая акула Джиттербаг случайно проглотила iPhone во время кормления в рамках одной из туристических экскурсий.
Отмечается, что в процессе кормления акулы в ее пасть попал iPhone. При этом даже в пасти акулы телефон продолжал снимать видео.
Это также позволило увидеть пасть акулы изнутри.
Известно, что владельцем смартфона был капитан экскурсии Дэйв Финч, потрясенный тем, что телефон продолжал снимать видео с середины пасти акулы.
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