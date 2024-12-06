Чоловік з Німеччини Рюдігер Кох вже протягом понад 60 днів мешкає у підводній капсулі поблизу узбережжя Панами. Чоловік зважився на це заради встановлення нового світового рекорду з тривалості проведеного часу під водою.

Що відомо про тривале перебування Коха під водою

Зазначається, що Кох планує загалом провести у капсулі площею близько 30 метрів квадратних 120 днів для встановлення нового світового рекорду.

Його капсула оснащена всіма необхідними зручностями:

ліжком,

телевізором,

комп'ютером,

стаціонарним велосипедом,

а також сонячними батареями, супутниковим інтернетом і вентиляторами.

Однак повноцінного душу в капсулі немає, що, за словами інженера, є його головним випробуванням.

Це не особливо складно. Я не відчуваю, що страждаю, хоча іноді мені хочеться пірнути, чого тут робити не можна, — розповідає чоловік. Поширити

Свою підводну пригоду Кох розпочав 26 вересня і планує завершити її 24 січня, встановивши новий рекорд, тривалістю 120 днів.

Якщо Кох успішно завершить своє випробування, він стане новим рекордсменом, довівши, що людина здатна адаптуватися до життя в умовах підводного середовища на тривалий термін.

Наразі рекорд належить Джозефу Дітурі. Він провів 100 днів під водою біля узбережжя Флориди 2023 року.

Що відомо про інші цікаві випадки від дослідників підводного світу

На Багамах тигрова акула Джиттербаг випадково проковтнула iPhone під час годування у рамках однієї з туристичних екскурсій.

Зазначається, що у процессі годування акули до її пащі потрапив iPhone. При цьому навіть у пащі акули телефон продовжував знімати відео.

Це також дало змогу побачити пащу акули з середини.

Відомо, що власником смартфону був капітан екскурсії Дейв Фінч, який був вражений тим, що телефон продовжував знімати відео з середини пащі акули.