Мешканець Німеччини встановив світовий рекорд перебування під водою
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Мешканець Німеччини встановив світовий рекорд перебування під водою

Рудігер Кох
Джерело:  The Guardian

Аерокосмічний інженер з Німеччини Рудігер Кох встановив світовий рекорд, провівши під водою у Карибському морі 120 днів. 

Головні тези:

  • Рудігер Кох встановив світовий рекорд, провівши під водою у Карибському морі 120 днів.
  • Йому вдалося побити попередній рекорд американця Джозефа Дітурі.
  • Метою встановлення цього рекорду було прагнення змінити уявлення людей про можливі місця проживання, довести, що моря - життєздатне середовище.
  • Підводна капсула Рудігера Коха містила всі необхідні зручності для довготривалого перебування під водою.

Як німецькому інженеру вдалось встановити світовий рекорд перебування під водою

Зазначається, що 59-річний Рудігер Кох прожив 4 місяці у підводній капсулі площею 30 кв метрів на глибині 11 метрів.

Йому вдалось побити попередній рекорд, встановлений американцем Джозефом Дітурі, які провів у підводному будиночку в лагуні Флориди 100 днів.

Кох святкував рекорд із шампанським та сигарою, а потім стрибнув в море і на катері дістався суші.

Це була чудова пригода, і тепер, коли вона закінчилася, я майже шкодую про це. Мені дуже сподобалося жити під водою, — розповідає рекордсмен.

Метою встановлення цього рекорду, за словами Рудігера Коха, було прагнення змінити уявлення людей про ймовірні місця проживання.

Ми намагаємося довести, що моря насправді є життєздатним середовищем для людини, — підкреслив він.

Як проходило життя рекордсмена під водою

Підводна капсула Рудігера Коха була розміщена приблизно за 15 хвилин їзди на човні від узбережжя північної Панами та була зʼєднана з іншою камерою над водою.

До тимчасового місця проживання чоловіка вела труба з вузькими гвинтовими сходами, якими до чоловіка могли спускатися гості, зокрема лікарі та журналісти.

Сонячні панелі забезпечували Коха електрикою, а всередині капсули були майже всі необхідні побутові атрибути, окрім душової кабіни.

У кімнаті Коха було ліжко, туалет, телевізор, комп'ютер, інтернет і навіть велотренажер, а за дивовижною пригодою німця цілодобово спостерігали 4 відеокамери.

На тумбочці біля ліжка Коха лежала його улюблена науково-фантастична книга — роман "Двадцять тисяч льє під водою" французького письменника Жуля Верна про пригоди на підводному човні "Наутилус" Капітана Немо.

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