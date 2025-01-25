Мешканець Німеччини встановив світовий рекорд перебування під водою

Аерокосмічний інженер з Німеччини Рудігер Кох встановив світовий рекорд, провівши під водою у Карибському морі 120 днів.
Головні тези:
- Рудігер Кох встановив світовий рекорд, провівши під водою у Карибському морі 120 днів.
- Йому вдалося побити попередній рекорд американця Джозефа Дітурі.
- Метою встановлення цього рекорду було прагнення змінити уявлення людей про можливі місця проживання, довести, що моря - життєздатне середовище.
- Підводна капсула Рудігера Коха містила всі необхідні зручності для довготривалого перебування під водою.
Як німецькому інженеру вдалось встановити світовий рекорд перебування під водою
Зазначається, що 59-річний Рудігер Кох прожив 4 місяці у підводній капсулі площею 30 кв метрів на глибині 11 метрів.
Йому вдалось побити попередній рекорд, встановлений американцем Джозефом Дітурі, які провів у підводному будиночку в лагуні Флориди 100 днів.
Кох святкував рекорд із шампанським та сигарою, а потім стрибнув в море і на катері дістався суші.
Метою встановлення цього рекорду, за словами Рудігера Коха, було прагнення змінити уявлення людей про ймовірні місця проживання.
Як проходило життя рекордсмена під водою
Підводна капсула Рудігера Коха була розміщена приблизно за 15 хвилин їзди на човні від узбережжя північної Панами та була зʼєднана з іншою камерою над водою.
До тимчасового місця проживання чоловіка вела труба з вузькими гвинтовими сходами, якими до чоловіка могли спускатися гості, зокрема лікарі та журналісти.
Сонячні панелі забезпечували Коха електрикою, а всередині капсули були майже всі необхідні побутові атрибути, окрім душової кабіни.
У кімнаті Коха було ліжко, туалет, телевізор, комп'ютер, інтернет і навіть велотренажер, а за дивовижною пригодою німця цілодобово спостерігали 4 відеокамери.
На тумбочці біля ліжка Коха лежала його улюблена науково-фантастична книга — роман "Двадцять тисяч льє під водою" французького письменника Жуля Верна про пригоди на підводному човні "Наутилус" Капітана Немо.
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