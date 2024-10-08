Житель США приобрел заброшенный город в Калифорнии ― видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Житель США приобрел заброшенный город в Калифорнии ― видео

Серро Гордо
Читати українською
Источник:  Ladbible

Американский предприниматель Брент Андервуд приобрел заброшенный шахтерский городок Серро Гордо в Калифорнии и ныне живет там и снимает об этом видео.

Главные тезисы

  • Американский предприниматель Брент Андервуд приобрел заброшенный шахтерский город Серро Гордо в Калифорнии и начал его реабилитацию.
  • Городок когда-то славился добычей металлов, но после закрытия шахт пришел в упадок, и Брент решил вернуть ему новую жизнь.
  • В процессе реабилитации уже началось строительство гостиницы, существование которой станет ключом к привлечению туристов в этот уникальный город-призрак.
  • Брент Андервуд столкнулся с необычными аномалиями и странными событиями в городе, что заставило его глубже изучить это место и начать документировать свою жизнь здесь.
  • Несмотря на вызовы, такие как отсутствие водопровода, американец намерен реализовать свои амбициозные планы и превратить заброшенный город в популярную туристическую локацию.

Зачем американец купил заброшенный шахтерский город в Калифорнии

Отмечается, что когда-то в Серро Гордо проживало около 4,7 тыс. человек. В местных шахтах велась добыча серебра, свинца, цинка и иногда даже золота.

Однако после закрытия шахт в 1957 году город пришел в полный упадок.

В 2020 году Брент Андервуд вместе с другом Джоном Биром приобрели заброшенный город с целью создать здесь туристическую локацию.

Брент начал вести собственный ютуб-канал, снимая свою жизнь в городе-призраке.

С какими аномалиями столкнулся американец в шахтерском городе-призраке

Сам мужчина отмечает, что раньше никогда не верил в привидения, однако однажды увидел несколько странное.

По его словам, в то время, когда он проходил мимо одного из домов, увидел лицо, смотревшее на него из одного из окон, однако не обратил на это внимания, поскольку у него были подрядчики, периодически выполнявшие работы, и они оставались в дома.

Позднее Брент сообщили, что на объекте уже две недели не было ни одного подрядчика, и он решил провести небольшой эксперимент.

Мужчина закрыл дверь здания и выключил светом, однако вскоре увидел, что свет снова горит, хотя дверь оставалась закрытой.

Он не уверен, был ли это призрак, но это было бы типично для города-призрака, и Брент сказал, что первое, о чем люди спрашивали, когда узнавали, что он купил город-призрак, было то, видел ли он там когда-либо. нибудь привидение.

Сейчас в заброшенном шахтерском городке уже началось строительство гостиницы. Брент говорит, что самым большим вызовом в жизни в городе-призраке была "вода или ее отсутствие", поскольку с самого начала он жил без водопровода.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Почувствуй себя привидением в городе-призраке: The Rolling Stones выпустили первую песню за 8 лет
Почувствуй себя привидением в городе-призраке: The Rolling Stones выпустили первую песню за 8 лет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На рубеже Бермудского треугольника нашли лодку-призрак с телами погибших
На рубеже Бермудского треугольника нашли лодку-призрак с телами погибших
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Древнейшее изображение призрака нашли в ближневосточном отделе Британского музея
Древнейшее изображение призрака нашли в ближневосточном отделе Британского музея

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?