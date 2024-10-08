Американский предприниматель Брент Андервуд приобрел заброшенный шахтерский городок Серро Гордо в Калифорнии и ныне живет там и снимает об этом видео.
Главные тезисы
- Американский предприниматель Брент Андервуд приобрел заброшенный шахтерский город Серро Гордо в Калифорнии и начал его реабилитацию.
- Городок когда-то славился добычей металлов, но после закрытия шахт пришел в упадок, и Брент решил вернуть ему новую жизнь.
- В процессе реабилитации уже началось строительство гостиницы, существование которой станет ключом к привлечению туристов в этот уникальный город-призрак.
- Брент Андервуд столкнулся с необычными аномалиями и странными событиями в городе, что заставило его глубже изучить это место и начать документировать свою жизнь здесь.
- Несмотря на вызовы, такие как отсутствие водопровода, американец намерен реализовать свои амбициозные планы и превратить заброшенный город в популярную туристическую локацию.
Зачем американец купил заброшенный шахтерский город в Калифорнии
Отмечается, что когда-то в Серро Гордо проживало около 4,7 тыс. человек. В местных шахтах велась добыча серебра, свинца, цинка и иногда даже золота.
Однако после закрытия шахт в 1957 году город пришел в полный упадок.
В 2020 году Брент Андервуд вместе с другом Джоном Биром приобрели заброшенный город с целью создать здесь туристическую локацию.
Брент начал вести собственный ютуб-канал, снимая свою жизнь в городе-призраке.
С какими аномалиями столкнулся американец в шахтерском городе-призраке
Сам мужчина отмечает, что раньше никогда не верил в привидения, однако однажды увидел несколько странное.
По его словам, в то время, когда он проходил мимо одного из домов, увидел лицо, смотревшее на него из одного из окон, однако не обратил на это внимания, поскольку у него были подрядчики, периодически выполнявшие работы, и они оставались в дома.
Позднее Брент сообщили, что на объекте уже две недели не было ни одного подрядчика, и он решил провести небольшой эксперимент.
Мужчина закрыл дверь здания и выключил светом, однако вскоре увидел, что свет снова горит, хотя дверь оставалась закрытой.
Он не уверен, был ли это призрак, но это было бы типично для города-призрака, и Брент сказал, что первое, о чем люди спрашивали, когда узнавали, что он купил город-призрак, было то, видел ли он там когда-либо. нибудь привидение.
Сейчас в заброшенном шахтерском городке уже началось строительство гостиницы. Брент говорит, что самым большим вызовом в жизни в городе-призраке была "вода или ее отсутствие", поскольку с самого начала он жил без водопровода.
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