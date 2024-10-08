Американский предприниматель Брент Андервуд приобрел заброшенный шахтерский городок Серро Гордо в Калифорнии и ныне живет там и снимает об этом видео.

Зачем американец купил заброшенный шахтерский город в Калифорнии

Отмечается, что когда-то в Серро Гордо проживало около 4,7 тыс. человек. В местных шахтах велась добыча серебра, свинца, цинка и иногда даже золота.

Однако после закрытия шахт в 1957 году город пришел в полный упадок.

В 2020 году Брент Андервуд вместе с другом Джоном Биром приобрели заброшенный город с целью создать здесь туристическую локацию.

Брент начал вести собственный ютуб-канал, снимая свою жизнь в городе-призраке.

С какими аномалиями столкнулся американец в шахтерском городе-призраке

Сам мужчина отмечает, что раньше никогда не верил в привидения, однако однажды увидел несколько странное.

По его словам, в то время, когда он проходил мимо одного из домов, увидел лицо, смотревшее на него из одного из окон, однако не обратил на это внимания, поскольку у него были подрядчики, периодически выполнявшие работы, и они оставались в дома.

Позднее Брент сообщили, что на объекте уже две недели не было ни одного подрядчика, и он решил провести небольшой эксперимент.

Мужчина закрыл дверь здания и выключил светом, однако вскоре увидел, что свет снова горит, хотя дверь оставалась закрытой.

Он не уверен, был ли это призрак, но это было бы типично для города-призрака, и Брент сказал, что первое, о чем люди спрашивали, когда узнавали, что он купил город-призрак, было то, видел ли он там когда-либо. нибудь привидение.

Сейчас в заброшенном шахтерском городке уже началось строительство гостиницы. Брент говорит, что самым большим вызовом в жизни в городе-призраке была "вода или ее отсутствие", поскольку с самого начала он жил без водопровода.