Житель США придбав покинуте місто в Каліфорнії ― відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Житель США придбав покинуте місто в Каліфорнії ― відео

Серро Гордо
Джерело:  Ladbible

Американський підприємець Брент Андервуд придбав покинуте шахтарське містечко Серро Гордо у Каліфорнії і нині мешкає там і знімає про це відео. 

Головні тези:

  • Американський підприємець Брент Андервуд придбав покинуте шахтарське місто у Каліфорнії і робить з нього туристичну локацію.
  • Шахтарське місто Серро Гордо колись славилося видобутком металів, але після закриття шахт прийшло у занепад.
  • Брент Андервуд зазнав дивних зустрічей та аномалій у місті-привиді, що спонукали його допитливо досліджувати це місце.
  • У процесі реабілітації міста уже розпочалося будівництво готелю, що дозволить привести його до нового життя.
  • Найбільшим викликом для Брента виявилася відсутність водопроводу у покинутому місті, але це не заваджає йому реалізовувати свої амбітні плани з реабілітації міста-привида.

Навіщо американець купив покинуте шахтарське місто у Каліфорнії

Зазначається, що колись у Серро Гордо проживало близько 4,7 тис осіб. У місцевих шахтах вівся видобуток срібла, свинця, цинку та інколи навіть золота.

Однак після закриття шахт у 1957 році місто прийшло у повний занепад.

У 2020 році Брент Андервуд разом з другом Джоном Біром придбали покинуте місто із метою створити тут туристичну локацію.

Брент почав вести власний ютуб-канал, знімаючи своє життя у місті-привиді.

З якими аномаліями зіткнувся американець у шахтарському місті-привиді

Сам чоловік зазначає, що раніше ніколи не вірив у привидів, однак одного разу побачив дещо дивне.

За його словами, у той час, коли він проходив повз одного з будинків, побачив обличчя, яке дивилось на нього з одного з вікон, однак не звернув на це уваги, оскільки у нього були підрядники, які періодично виконували роботи, і вони залишалися в будинку.

Пізніше Бренту повідомили, що на об'єкті вже два тижні не було жодного підрядника, і він вирішив провести невеликий експеримент.

Чоловік зачинив двері будівлі і вимкнув світлом, однак невдовзі побачив, що світло знову горить, хоча двері залишались закритими.

Він не впевнений, чи це був привид, але це було б типово для міста-привида, і Брент сказав, що перше, про що люди запитували, коли дізнавалися, що він купив місто-привид, було те, чи бачив він там коли-небудь привида.

Зараз у покинутому шахтарському містечку вже розпочалося будівництво готелю. Брент каже, що найбільшим викликом у житті в місті-привиді була "вода, або її відсутність", оскільки від початку він жив без водопроводу.

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