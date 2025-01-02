Жители юга Франции стали свидетелями редкого полярного сияния — сказочные фото
Категория
Мир
Дата публикации

Жители юга Франции стали свидетелями редкого полярного сияния — сказочные фото

Впечатляющее полярное сияние во Франции
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Источник:  BFM-TV

Вечером 1 января южане Франции на побережье Средиземного моря стали свидетелями редкого для этих мест полярного сияния, покрывшего небо в яркий и зеленый.

Главные тезисы

  • Жители юга Франции стали свидетелями редкого полярного сияния, которое обычно характерно для Северной Европы.
  • Мощные вспышки на Солнце класса X1.1 и X1.5 вызвали геомагнитные бури на Земле, позволив полярному сиянию появиться на юге Франции.
  • Солнце приближается к пику активности, увеличивая вспышки на его поверхности, что привело к появлению полярного сияния.
  • Фотографии яркого полярного сияния сделаны на Лазурном берегу и на острове Корсика, жители соцсетей делятся снимками цветного неба.

Как выглядело полярное сияние на юге Франции

Фото яркого полярного сияния сделали жители Лазурного берега и Корсика.

Мощная геомагнитная буря 1 января привела к тому, что полярное сияние, обычно привыкшее наблюдать жители Северной Европы, можно было увидеть на всей территории Франции вплоть до побережья Средиземного моря.

Пользователи соцсетей выложили большое количество фото цветного неба, в том числе из районов на крайнем юге Франции.

Фиолетовые тона в небе заметили даже на острове Корсика.

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Что известно о вспышках на солнце и мощных геомагнитных бурях

На Солнце произошли 2 сверхмощных вспышки класса X1.1 и X1.5 и несколько средних вспышек класса М, которые приведут к магнитной буре на Земле. 

Солнце приближается к пику собственной активности после относительно спокойного периода.

В частности, вспышка X1.5 оказалась настолько мощной, что вызвала повторный взрыв в солнечном пятне 3932 на расстоянии более 200 тыс км.

Отмечается, что имела место двойная вспышка, мощность взрывов которой превысила порог Х1.

Сильные магнитные бури в результате позволили наблюдать полярное сияние в средних широтах в Европе.

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