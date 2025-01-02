Вечером 1 января южане Франции на побережье Средиземного моря стали свидетелями редкого для этих мест полярного сияния, покрывшего небо в яркий и зеленый.

Как выглядело полярное сияние на юге Франции

Фото яркого полярного сияния сделали жители Лазурного берега и Корсика.

Мощная геомагнитная буря 1 января привела к тому, что полярное сияние, обычно привыкшее наблюдать жители Северной Европы, можно было увидеть на всей территории Франции вплоть до побережья Средиземного моря.

2025 démarre fort avec de brèves mais jolies aurores boréales observées ce 1er janvier, début de soirée, depuis Argenton (@Indre36).

Lueurs roses distinctes à l'œil nu temporairement entre 18h45 & 19h (5-10 min maxi lors du pic).

Réglages faits à la vite 😅. @AssoMeteoCVDL pic.twitter.com/EzmbfBRzZM — Florentin Cayrouse (@FloC36) January 1, 2025

Пользователи соцсетей выложили большое количество фото цветного неба, в том числе из районов на крайнем юге Франции.

🟣🌃 #AUROREBOREALE : Une splendide image prise ce soir depuis la station d’#Auron(06), où l’on observe l’impressionnant SAR (Stable Aurora Red) lors du pic d’activité. L’année 2025 promet d’être dynamique pour les aurores boréales.



#CotedAzurFrance #Nice06 #Mercantour pic.twitter.com/v4kCdG5w0B — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) January 1, 2025

Фиолетовые тона в небе заметили даже на острове Корсика.

https://x.com/SPaulmathieu/status/1874564417788285089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1874564417788285089%7Ctwgr%5E8c96691b3fdb3bf68b6c22c2e92f486484b7ab5a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2025%2F01%2F2%2F7201717%2F

Что известно о вспышках на солнце и мощных геомагнитных бурях

На Солнце произошли 2 сверхмощных вспышки класса X1.1 и X1.5 и несколько средних вспышек класса М, которые приведут к магнитной буре на Земле.

Солнце приближается к пику собственной активности после относительно спокойного периода.

В частности, вспышка X1.5 оказалась настолько мощной, что вызвала повторный взрыв в солнечном пятне 3932 на расстоянии более 200 тыс км.

Отмечается, что имела место двойная вспышка, мощность взрывов которой превысила порог Х1.

Сильные магнитные бури в результате позволили наблюдать полярное сияние в средних широтах в Европе.