Ввечері 1 січня жителі півдня Франції на узбережжі Середземного моря стали свідками рідкісного для цих місць полярного сяйва, яке вкрило небо у яскравий та зелений.

Як виглядало полярне сяйво на півдні Франції

Фото яскравого полярного сяйва зробили жителі Лазурного берега та острову Корсика.

Потужна геомагнітна буря 1 січня призвела до того, що полярне сяйво, яке зазвичай звикли спостерігати мешканці Північної Європи, можна було побачити на всій території Франції аж до узбережжя Середземного моря.

2025 démarre fort avec de brèves mais jolies aurores boréales observées ce 1er janvier, début de soirée, depuis Argenton (@Indre36).

Lueurs roses distinctes à l'œil nu temporairement entre 18h45 & 19h (5-10 min maxi lors du pic).

Réglages faits à la vite 😅. @AssoMeteoCVDL pic.twitter.com/EzmbfBRzZM — Florentin Cayrouse (@FloC36) January 1, 2025

Користувачі соцмереж виклали велику кількість фото кольорового неба, зокрема з районів на крайоньму півдні Франції.

🟣🌃 #AUROREBOREALE : Une splendide image prise ce soir depuis la station d’#Auron(06), où l’on observe l’impressionnant SAR (Stable Aurora Red) lors du pic d’activité. L’année 2025 promet d’être dynamique pour les aurores boréales.



#CotedAzurFrance #Nice06 #Mercantour pic.twitter.com/v4kCdG5w0B — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) January 1, 2025

Фіолетові тони у небі помітили навіть на острові Корсика.

https://x.com/SPaulmathieu/status/1874564417788285089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1874564417788285089%7Ctwgr%5E8c96691b3fdb3bf68b6c22c2e92f486484b7ab5a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2025%2F01%2F2%2F7201717%2F

Що відомо про спалахи на сонці та потужні геомагнітні бурі

На Сонці стались 2 надпотужні спалахи класу X1.1 та X1.5 та кілька середніх спалахів класу М, які призведуть до магнітної бурі на Землі.

Наразі Сонце наближається до піку власної активності після відносно спокійного періоду.

Зокрема, спалах X1.5 виявився настільки потужним, що викликав повторний вибух у сонячній плямі 3932 на відстані понад 200 тис км.

Зазначається, що мав місце подвійний спалах, потужність вибухів якого перевищила поріг Х1.

Сильні магнітні бурі внаслідок цього дозволили спостерігати полярне сяйво у середніх широтах в Європі.