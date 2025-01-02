Жителі півдня Франції стали свідками рідкісного полярного сяйва — казкові фото
Категорія
Світ
Дата публікації

Жителі півдня Франції стали свідками рідкісного полярного сяйва — казкові фото

Вражаюче полярне сяйво у Франції
Джерело:  BFM-TV

Ввечері 1 січня жителі півдня Франції на узбережжі Середземного моря стали свідками рідкісного для цих місць полярного сяйва, яке вкрило небо у яскравий та зелений.

Головні тези:

  • Жителі півдня Франції спостерігали рідке полярне сяйво, яке зазвичай є характерним для Північної Європи.
  • Фотографії яскравого неба було зроблено на Лазурному березі та острові Корсика.
  • Потужні спалахи на Сонці класу X1.1 та X1.5 викликали геомагнітні бурі на Землі, що дозволило полярному сяйву з'явитися на півдні Франції.
  • Сонце наближається до піку активності, що призводить до збільшення спалахів на його поверхні.
  • Полярне сяйво на півдні Франції було наслідком подвійного спалаху на Сонці, викликаного однією з найпотужніших сонячних плям.

Як виглядало полярне сяйво на півдні Франції

Фото яскравого полярного сяйва зробили жителі Лазурного берега та острову Корсика.

Потужна геомагнітна буря 1 січня призвела до того, що полярне сяйво, яке зазвичай звикли спостерігати мешканці Північної Європи, можна було побачити на всій території Франції аж до узбережжя Середземного моря.

Користувачі соцмереж виклали велику кількість фото кольорового неба, зокрема з районів на крайоньму півдні Франції.

Фіолетові тони у небі помітили навіть на острові Корсика.

https://x.com/SPaulmathieu/status/1874564417788285089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1874564417788285089%7Ctwgr%5E8c96691b3fdb3bf68b6c22c2e92f486484b7ab5a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2025%2F01%2F2%2F7201717%2F

Що відомо про спалахи на сонці та потужні геомагнітні бурі

На Сонці стались 2 надпотужні спалахи класу X1.1 та X1.5 та кілька середніх спалахів класу М, які призведуть до магнітної бурі на Землі. 

Наразі Сонце наближається до піку власної активності після відносно спокійного періоду.

Зокрема, спалах X1.5 виявився настільки потужним, що викликав повторний вибух у сонячній плямі 3932 на відстані понад 200 тис км.

Зазначається, що мав місце подвійний спалах, потужність вибухів якого перевищила поріг Х1.

Сильні магнітні бурі внаслідок цього дозволили спостерігати полярне сяйво у середніх широтах в Європі.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як звучить полярне сяйво — вражаючий аудіозапис
Як звучить полярне сяйво — вражаючий аудіозапис
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні спостерігали полярне сяйво — неймовірні фото і відео
В Україні спостерігали полярне сяйво — неймовірні фото і відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Полярне сяйво в Україні. Астроном розкрив деталі незвичного явища
Полярне сяйво

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?