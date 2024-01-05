Жизнь после плена: что следует помнить и как помочь вернувшимся домой — советы психолога

К сожалению, в плен попадают многие. Да, физически военнослужащие могут быть здоровыми, но может наблюдаться потеря чувства своего Я. Как общаться с лицами, освобожденными из плена, объяснил Академик АН Украины, клинический профессор психологии и клинического психоанализа Виталий Лунев.

Возвращение из плена. Основные психологические вызовы для военных

Виталий Лунев сообщил, что основным вызовом по возвращении из длительного плена является мотивация и способность вернуться к привычной жизни, так называемой «той, что была».

Это то, что ожидается всеми и лежит на поверхности. Но самое главное, чтобы почувствовать и принять идею того, что такое «возвращение», учитывая новый опыт, уже невозможно, возможно только создание «новой нормы жизни» и начать видеть себя в перспективе времени. На самом деле – главное уже произошло – возвращение домой с честью, сохранение жизни и частично здоровье, что является самыми высокими ценностями, - отметил он. Поделиться

Он подчеркнул, что обмена до прошедшего 3 января не было уже с августа. Это означает, что некоторые вернулись почти после двух лет плена.

Как влияет длительное пребывание в плену на психическое здоровье военных

Мы часто измеряем процесс травматизации по параметрам интенсивности воздействия и его продолжительности. Так, например, землетрясение по показателю продолжительности минимальное, а по интенсивности – очень высокое влияние. Пребывание в плену приобретает максимальные значения интенсивности травматического воздействия так и значительной продолжительности, - сообщил Лунев. Поделиться

Как он пояснил, психические процессы у человека динамичны и всегда имеют свой временной градиент, время для создания, закрепления и развертывания. Поэтому длительный плен – это период постоянства и повторяемости травматических факторов в длительном времени.

По словам психолога, хотя в целом свидетельством о высоких адаптационных возможностях и ресурсности человека является то, что он вернулся из плена живым, уже в повседневной жизни и в реабилитационном процессе его будет ожидать развертывания симптомов и состояний, являвшихся местом основного перенапряжения в условиях плена. .

Кроме того, военные пленники постоянно подвергались многочисленным издевательствам, пыткам, инвалидизации, временам изнасилований и моральному и психическому давлению, угрозам по поводу расправы с родными и прочее. При постоянстве такого влияния и его чрезвычайной интенсивности возникают риски необратимых изменений, которые в определенной степени могут быть компенсированы, и интегрированы в структуру опыта, - добавил он. Поделиться

Как действовать в случаях, когда в результате стресса родственники пленных военных выдвигают претензии и обвиняют их в проблемах из-за его пленения

Психолог отметил, что, к сожалению, бывает, что родственники и близкие освобожденных из плена военных начинают обвинять их.

Понимаете, во многих семьях всегда исповедуют идею поиска виновного, кроме того, в конкретной семье, возможно, никогда не было чувства любви между мужчиной и женщиной и определенного уровня зрелости и способности к нормальным отношениям. Поэтому в их мире ценностей и отношений такие паттерны абсолютно привычны… контексты и ситуации меняются, а претенциозность остается, - объяснил Лунев. Поделиться

Он сообщил, что спасением от таких семей на время для возвращенных из плена станут лечебно-реабилитационные мероприятия, пребывание в госпиталях, ребцентрах и т.д.

Если семья, которая называется, первично дисфункциональна - независимо от плена - это потребует отдельного решения вопросов в отношениях, - добавил он. Поделиться

Что необходимо делать родственникам, чтобы помочь им быстрее всего вернуться в социум.

По словам Виталия Лунева, для успешной социальной интеграции военных после плена очень важны такие аспекты - терпение, признание пределов своей способности влиять на эти изменения и невмешательство в лечебно-реабилитационные мероприятия.

Врачи – лечат, реабилитологи – реабилитируют, психологи – консультируют, терапевтируют, Вы – поддерживаете, беспокоитесь, любите, если на это есть ресурс и чувства. С самого начала нужно быть уверенными, что ваш близкий в достаточной степени излечен от ставших последствиями плена заболеваний. Запомните, пока существуют соматические триггеры, риск некорректных действий с его стороны всегда будет высоким, – объяснил психолог. Поделиться

Он добавил, что родственникам освобожденных военных нужно понимать, что есть круг тем, к которым Ваш родной может никогда больше не вернуться в разговорах, не расскажет вам о деталях пребывания в плену.

Возможно, он не будет способен праздновать что-то в семейном кругу определенное время, видеть конкретных родственников… друзей… … Возможно ему будет необходима отдельная комната или жилье. Избегайте расспросов о пребывании в плену до тех пор, пока он сам не захочет делиться с вами, - подчеркнул эксперт. Поделиться

По его словам, необходимо избегать идеи, что каждый день нужно что-то делать для того, чтобы вернуться к жизни, точнее каждый день демонстрировать результаты, как ты возвращаешься к норме. Ресоциализация или социальная интеграция в таком случае могут опираться на кумулятивный эффект изменений от лечения, психотерапии в течение определенного времени, пока изменений «как будто нет».

Он добавил, что психологическая помощь необходима всем членам такой семьи. Фактически все члены семьи находились в нарративе плена. Пленный буквально, родные – нарративно, психологически.

Программы психологической помощи вернувшимся из плена. Что важно учесть?

Как пояснил психолог Лунев, при разработке программ психологической помощи для освобожденных из плена военнослужащих нужно учитывать утвержденные протоколы и руководства с одной стороны, а с другой – учитывать нейроиндивидуальность, поскольку функциональность мозговых структур всегда является решающей в преодолении стресса и адаптационном процессе.