Жизнь после плена: что следует помнить и как помочь вернувшимся домой — советы психолога

К сожалению, в плен попадают многие. Да, физически военнослужащие могут быть здоровыми, но может наблюдаться потеря чувства своего Я. Как общаться с лицами, освобожденными из плена, объяснил Академик АН Украины, клинический профессор психологии и клинического психоанализа Виталий Лунев.
Возвращение из плена. Основные психологические вызовы для военных
Виталий Лунев сообщил, что основным вызовом по возвращении из длительного плена является мотивация и способность вернуться к привычной жизни, так называемой «той, что была».
Он подчеркнул, что обмена до прошедшего 3 января не было уже с августа. Это означает, что некоторые вернулись почти после двух лет плена.
Как влияет длительное пребывание в плену на психическое здоровье военных
Как он пояснил, психические процессы у человека динамичны и всегда имеют свой временной градиент, время для создания, закрепления и развертывания. Поэтому длительный плен – это период постоянства и повторяемости травматических факторов в длительном времени.
По словам психолога, хотя в целом свидетельством о высоких адаптационных возможностях и ресурсности человека является то, что он вернулся из плена живым, уже в повседневной жизни и в реабилитационном процессе его будет ожидать развертывания симптомов и состояний, являвшихся местом основного перенапряжения в условиях плена. .
Как действовать в случаях, когда в результате стресса родственники пленных военных выдвигают претензии и обвиняют их в проблемах из-за его пленения
Психолог отметил, что, к сожалению, бывает, что родственники и близкие освобожденных из плена военных начинают обвинять их.
Он сообщил, что спасением от таких семей на время для возвращенных из плена станут лечебно-реабилитационные мероприятия, пребывание в госпиталях, ребцентрах и т.д.
Что необходимо делать родственникам, чтобы помочь им быстрее всего вернуться в социум.
По словам Виталия Лунева, для успешной социальной интеграции военных после плена очень важны такие аспекты - терпение, признание пределов своей способности влиять на эти изменения и невмешательство в лечебно-реабилитационные мероприятия.
Он добавил, что родственникам освобожденных военных нужно понимать, что есть круг тем, к которым Ваш родной может никогда больше не вернуться в разговорах, не расскажет вам о деталях пребывания в плену.
По его словам, необходимо избегать идеи, что каждый день нужно что-то делать для того, чтобы вернуться к жизни, точнее каждый день демонстрировать результаты, как ты возвращаешься к норме. Ресоциализация или социальная интеграция в таком случае могут опираться на кумулятивный эффект изменений от лечения, психотерапии в течение определенного времени, пока изменений «как будто нет».
Он добавил, что психологическая помощь необходима всем членам такой семьи. Фактически все члены семьи находились в нарративе плена. Пленный буквально, родные – нарративно, психологически.
Программы психологической помощи вернувшимся из плена. Что важно учесть?
Как пояснил психолог Лунев, при разработке программ психологической помощи для освобожденных из плена военнослужащих нужно учитывать утвержденные протоколы и руководства с одной стороны, а с другой – учитывать нейроиндивидуальность, поскольку функциональность мозговых структур всегда является решающей в преодолении стресса и адаптационном процессе.
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