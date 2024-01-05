Життя після полону: що слід пам'ятати і як допомогти тим, хто повернувся додому — поради психолога

На жаль, в полон потрапляє чимало людей. Так, фізично військовослужбовці можуть бути здоровими, але може спостерігатися втрата почуття свого Я. Як спілкуватися з особами, які були звільнені з полону, пояснив Академік АН України, клінічний професор психології та клінічного психоаналізу Віталій Луньов.
Повернення з полону. Основні психологічні виклики для військових
Віталій Луньов повідомив, що основним викликом після повернення з тривалого полону є – мотивація та здатність повернутися до звичного життя, так званого «того життя, що було».
Він підкреслив, що обміну до того, що пройшов 3 січня, не було вже з серпня. Це означає, що дехто повернувся майже після двох років полону
Як впливає довготривале перебування в полоні на психічне здоров'я військових
Як він пояснив, психічні процеси у людини є динамічними і вони завжди мають свій часовий градієнт, час для створення, закріплення та розгортання. Тому довготривалий полон - це період постійності та повторюваності травматичних чинників в тривалому часі.
За словами психолога, хоча, в цілому свідченням про високі адаптаційні можливості та ресурсність людини є те, що вона повернулася з полону живою, вже в повсякденному житті та в реабілітаційному процесі її буде очікувати розгортання симптомів та станів, що були місцем основного перенапруження в умовах полону.
Як діяти у випадках, коли внаслідок стресу родичі полонених військових висувають претензії та винуватять їх у проблемах через його полон
Психолог зазначив, що, на жаль, буває, що родичі та близькі звільнених з полону військових починають звинувачувати їх.
Він повідомив, що спасінням від таких сімей на певний час для повернених з полону стануть лікувально-реабілітаційні заходи, перебування в шпиталях, ребцентрах тощо.
Що необхідно робити родичам, щоб допомогти їм найшвидше повернутися до соціуму.
За словами Віталія Луньова, для успішної соціальної інтеграції військових після полону дуже важливими є такі аспекти - терпіння, визнання меж своєї здатності впливати на ці зміни та невтручання в лікувально-реабілітаційні заходи.
Він додав, що родичам звільнених військових треба розуміти, що є коло тем, до яких Ваш рідний може ніколи більше не повернутися в розмовах, не розповість вам про деталі перебування в полон.
За його словами, необхідно уникати ідеї, що щодня треба щось робити для того, щоб повернутися до життя, точніше щодня демонструвати результати, як ти повертаєшся до норми. Ресоціалізація чи соціальна інтеграція в такому випадку можуть спиратися на кумулятивний ефект змін від лікування, психотерапії протягом певного часу, поки ще змін «наче немає».
Він додав, що психологічна допомога потрібна всім членам такої родини. Фактично всі члени сім'ї знаходилися в наративі полону. Полонений буквально, рідні – наративно, психологічно.
Програми психологічної допомоги тим, хто повернувся з полону. Що важливо врахувати?
Як пояснив психолог Луньов, при розробці програм психологічної допомоги для звільнених з полону військовослужбовців потрібно враховувати затверджені протоколи та керівництва з одного боку, а з іншого – враховувати нейроіндивідуальність, оскільки функціональність мозкових структур завжди є вирішальною в подоланні стресу та адаптаційному процесі.
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