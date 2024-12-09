"Золотой глобус 2025". Объявлены номинанты престижной кинопремии

Американская кинопремия "Золотой глобус" обнародовала списки номинантов, больше всего получил французский фильм Жака Одиара "Эмилия Перес".

Объявлены номинанты кинопремии "Золотой глобус"

Американская кинопремия "Золотой глобус", присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, назвала претендентов на 82-ю премию.

Больше всего номинаций — 10 — получил криминальный мюзикл режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес", в частности "Лучшая комедия или мюзикл" и "Лучший режиссер". Недавно фильм выиграл четыре из пяти главных наград на церемонии "Европейский киноприз" (European Film Awards).

В этих же номинациях на "Золотой глобус" за награду сразится фильм о сыне российского олигарха с россиянами в актерском составе "Анора" от режиссера Шона Бейкера. Лента рассказывает о романе стриптизерши с россиянином. В общей сложности фильм, в котором терпят россиян, получил 5 номинаций.

Также 5 номинаций получил американский комедийно-драматический сериал "Медведь", созданный Кристофером Сторером. "Медведь" в этом году выиграл 11 статуэток "Эмми". Поделиться

Присуждение "Золотого глобуса", которое в этом году пройдет 5 января, начинает сезон кино- и теленаград, завершающийся церемонией "Оскара".

Среди номинантов на "Золотой глобус" оказались Майли Сайрус, Селена Гомес, Ариана Гранде, Робби Уильямс, Деми Мур, Анджелина Джоли и Зендея.

Лучший драматический фильм

"Бруталист"

"Боб Дилан: Совершенно неизвестен"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Никелевые ребята

"5 сентября"

Лучший комедийный фильм или мюзикл

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Соперники"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Wicked: Чародейка"

Лучший режиссер

Жак Одияр за "Эмилия Перес"

Шон Бейкер за "Анора"

Бреди Корбет за "Бруталист"

Эдвард Бергер за "Конклав"

Коралли Фарже за "Субстанция"

Паял Кападия за "Все, что мы представляем светом"

Ральф Файнс и фильм "Конклав"

Лучший актер драматического фильма

Эдриен Броди за "Бруталист"

Тимоти Шаламе за "Боб Дилан: Совершенно неизвестен"

Дэниел Крейг за "Квир"

Колман Доминго за "Синг Синг"

Ральф Файнс за "Конклав"

Себастьян Стэн за "Ученик: Становление Трампа"

Кейт Уинслет в фильме "Ли"

Лучшая актриса драматического фильма

Анджелина Джоли за "Мария"

Николь Кидман за "Хорошая плохая девочка"

Тильда Свинтон за "Комнату по соседству"

Фернанда Торрес за "Я до сих пор здесь"

Памела Андерсон за "Последняя танцовщица"

Кейт Уинслет за "Ли"

Гью Грант в фильме "Еретик"

Лучший актер комедийного фильма или мюзикла

Джесси Айзенберг за "Настоящую боль"

Гью Грант за "Еретик"

Габриэль ЛаБелл за "Субботное шоу"

Джесси Племонс за "Виды милосердия"

Глен Павелл за "Наемный убийца"

Себастьян Стэн за "Другой человек"

Лучшая актриса комедийного фильма или мюзикла

Эми Адамс за "Ночная сука"

Синтия Эриво за "Wicked: Чародейка"

Карла София Гаскон за "Эмилия Перес"

Мики Мэдисон за "Анора"

Деми Мур за "Субстанция"

Зендея за "Соперники"

Лучший драматический сериал

"День шакала"

"Дипломатка"

"Мистер и миссис Смит"

"Шегун"

"Медленные лошади"

"Игра в кальмара"

Лучший комедийный сериал

"Уловки"

"Начальная школа Эбботт"

"Убийства в одном здании"

"Никто этого не хочет"

"Джентльмены"

"Медведь"

Лучший минисериал

"Оленя"

"Дисклеймер"

"Чудовища: История братьев Менендес"

"Рипли"

"Настоящий детектив"

"Пингвин"

Как прошел Золотой глобус 2024

Главными триумфаторами 81-й кинопремии Золотой глобус 2024, состоявшейся в ночь на 8 января в Лос-Анджелесе (США), стала команда, создававшая фильм "Оппенгеймер".

Следует отметить, что главным ведущим церемонии стал известный американский стендап-комик Джо Кой.

А награды звездам Голливуда раздавали Уилл Феррелл, Бен Аффлек, Америка Феррара, Мишель Ео, Флоренс Пью, Натали Портман, Опра Уинфри и другие.