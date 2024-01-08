Золотой глобус 2024. Известны победители престижной кинопремии

Главными триумфаторами 81-й кинопремии Золотой глобус 2024, которая состоялась в ночь на 8 января в Лос Анджелесе (США), стала команда, создававшая фильм "Оппенгеймер".

Как прошел Золотой глобус 2024

Следует отметить, что главным ведущим церемонии стал известный американский стендап-комик Джо Кой.

А награды звездам Голливуда раздавали Уилл Феррелл, Бен Аффлек, Америка Феррара, Мишель Ео, Флоренс Пью, Натали Портман, Опра Уинфри и другие.

Несмотря на то, что фильм "Барби" был лидером по количеству номинаций среди полнометражных фильмов, однако он не смог покорить сердца всех кинокритиков.

Главным триумфатором стал фильм "Оппенгеймер". Ему удалось получить награды во многих основных категориях: Лучшая драма, Лучшая мужская роль, Лучшая мужская роль второго плана, Лучшая оригинальная музыка.

Кроме того, свой первый режиссерский Золотой глобус за эту картину получил Кристофер Нолан.

Объявленные победители Золотого глобуса 2024 — список

Лучшая драма: "Оппенгеймер"

Лучший фильм на иностранном языке: "Анатомия падения"

Лучшая комедия или мюзикл: "Бедолахи"

Лучший анимационный фильм: "Мальчик и цапля"

Лучший режиссер: Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Лучший сценарий: "Анатомия падения" – Жюстин Трие, Артур Харари

Лучшая мужская роль в драматическом фильме: Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Лучшая женская роль в драматическом фильме: Лили Гладстоун, "Убийцы цветочного полнолуния"

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле: Пол Джамати, "Оставленные"

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле: Эмма Стоун, "Бедолахи"

Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

Лучшая женская роль второго плана: Да'Вин Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучший драматический сериал: "Наследники"

Лучший сериал в жанре мюзикл или комедия: "Медведь"

Лучший минисериал или телефильм: "Ссора"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Киран Калкин, "Наследники"

Лучшая оригинальная музыка к фильму: Людвиг Горанссон, "Оппенгеймер"

Лучшая оригинальная песня: "What Was I Made For?" Билли Айлиш ("Барби")