Золотий глобус 2024. Відомі переможці престижної кінопремії

Головними тріумфаторами 81-ї кінопремії Золотий глобус 2024, яка відбулася в ніч на 8 січня у Лос Анджелесі (США), стала команда, яка створювала стрічку "Оппенгеймер".

Як пройшов Золотий глобус 2024

Варто зазначити, що головним ведучим церемонії став відомий американський стендап-комік Джо Кой.

А нагороди зіркам Голлівуду роздавали Вілл Феррелл, Бен Аффлек, Америка Феррара, Мішель Єо, Флоренс П'ю, Наталі Портман, Опра Вінфрі та інші.

Попри те, що стрічка "Барбі" була лідером за кількістю номінацій серед повнометражних фільмів, однак вона не змогла підкорити серця усіх кінокритиків.

Головним тріумфатором став фільм "Оппенгеймер". Йому вдалося здобути відзнаки у багатьох основних категоріях: Найкраща драма, Найкраща чоловіча роль, Найкраща чоловіча роль другого плану, Найкраща оригінальна музика.

Окрім того, свій перший режисерський Золотий глобус за цю картину отримав Крістоферу Нолану.

Оголошені переможці Золотого глобусу 2024 — список

Найкраща драма: "Оппенгеймер"

Найкращий фільм іноземною мовою: "Анатомія падіння"

Найкраща комедія або мюзикл: "Бідолахи"

Найкращий анімаційний фільм: "Хлопчик і чапля"

Найкращий режисер: Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Найкращий сценарій: "Анатомія падіння" – Жюстін Тріє, Артур Харарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі: Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі: Лілі Гладстоун, "Вбивці квіткової повні"

Найкраща чоловіча роль у комедії або мюзиклі: Пол Джаматі, "Залишені"

Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі: Емма Стоун, "Бідолахи"

Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Найкраща жіноча роль другого плану: Да'Він Джой Рендольф, "Залишені"

Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"

Найкращий серіал у жанрі мюзикл або комедія: "Ведмідь"

Найкращий мінісеріал або телефільм: "Сварка"

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі: Кіран Калкін, "Спадкоємці"

Найкраща оригінальна музика до фільму: Людвіг Ґоранссон, "Оппенгеймер"

Найкраща оригінальна пісня: "What Was I Made For?" Біллі Айліш ("Барбі")