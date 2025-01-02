Американские исследователи из Корнельского университета выяснили, что суженные зрачки во время сна могут свидетельствовать о воспроизведении мозгом новых воспоминаний, тогда как расширенные зрачки свидетельствуют о новом переживании старых воспоминаний.
Главные тезисы
- Суженные зрачки во время сна указывают на воспроизведение новых воспоминаний, а расширенные - на переживание старых.
- Размер зрачков является ключом к пониманию формирования сильных воспоминаний и избежанию “катастрофического забывания”.
- Исследование на мышах показало, что консолидация воспоминаний происходит на стадии медленного сна.
- Эксперимент с мышами позволил ученым выявить механизм разделения старых и новых воспоминаний мозгом через изменения размеров зрачков.
- Результаты исследования могут привести к разработке эффективных методов улучшения памяти у людей и тренировке искусственного интеллекта.
Зрачки человека во время сна могут указывать на работу мозга над воспоминаниями
По словам ученых, размер зрачков служит ключом к пониманию того, как и каким образом мозг формирует сильные и долговременные воспоминания.
В рамках исследования учёные прикрепили электроды к мозгу мышей и следили за ними через камеры наблюдения за глазами.
Они выяснили, что воспроизведение новых воспоминаний и их консолидация происходит при сужении зрачков в то время, когда человек спит.
Расширение зрачков свидетельствует о воспроизведении мозгом старых воспоминаний.
Эта способность к разделению двух подстадий сна играет решающее значение во избежание так называемого "катастрофического забывания" или закреплению одних воспоминаний за счет других.
Как мозг разделяет старые и новые воспоминания
В своем эксперименте ученые учили мышей выполнять различные задачи, среди которых сбор воды и печенья в качестве награды за прохождение лабиринта.
Они снабдили грызунов мозговыми электродами и крошечными камерами, висевшими перед их глазами, чтобы отслеживать изменения их зрачков.
При изучении мыши новой задачи и последующего засыпания электроды фиксировали мозговую активность, а камеры записывали изменения зрачков.
Ученым удалось выяснить, что консолидация воспоминаний происходила во время медленного сна, когда глаза двигаются с пониженной скоростью.
В стадии медленного сна люди и другие живые существа видят сны.
Это исследование позволяет понять, каким образом мозг разделяет память о полученной новой информации, чтобы она не мешала уже имеющейся.
Структура сна у мышей более разнообразна и больше похожа на наблюдаемые у людей стадии, чем считалось ранее.
Исследователи могли лучше понять этот процесс, прерывая сон мышей в разные моменты и позже проверяя, насколько хорошо они упоминали изученные задачи.
Когда мышь входила в подстадию нескорого сна, ее зрачок сужался, и мозг, казалось, воспроизводил недавно изученные задачи или новые воспоминания.
Результаты указывают на встроенный механизм в мозге, работающий в очень короткие сроки, отделяющий новые знания от старых.
Ученые надеются, что исследование приведет к разработке более эффективных методов улучшения памяти для людей и поможет в тренировке искусственного интеллекта.
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