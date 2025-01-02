Зрачки могут быть связаны с воспоминаниями — необычное открытие ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Зрачки могут быть связаны с воспоминаниями — необычное открытие ученых

Зрачок
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Источник:  The Independent

Американские исследователи из Корнельского университета выяснили, что суженные зрачки во время сна могут свидетельствовать о воспроизведении мозгом новых воспоминаний, тогда как расширенные зрачки свидетельствуют о новом переживании старых воспоминаний.

Главные тезисы

  • Суженные зрачки во время сна указывают на воспроизведение новых воспоминаний, а расширенные - на переживание старых.
  • Размер зрачков является ключом к пониманию формирования сильных воспоминаний и избежанию “катастрофического забывания”.
  • Исследование на мышах показало, что консолидация воспоминаний происходит на стадии медленного сна.
  • Эксперимент с мышами позволил ученым выявить механизм разделения старых и новых воспоминаний мозгом через изменения размеров зрачков.
  • Результаты исследования могут привести к разработке эффективных методов улучшения памяти у людей и тренировке искусственного интеллекта.

Зрачки человека во время сна могут указывать на работу мозга над воспоминаниями

По словам ученых, размер зрачков служит ключом к пониманию того, как и каким образом мозг формирует сильные и долговременные воспоминания.

В рамках исследования учёные прикрепили электроды к мозгу мышей и следили за ними через камеры наблюдения за глазами.

Они выяснили, что воспроизведение новых воспоминаний и их консолидация происходит при сужении зрачков в то время, когда человек спит.

Мозг с помощью зрачков разделяет старую и новую информацию
Расширенный зрачок человека

Расширение зрачков свидетельствует о воспроизведении мозгом старых воспоминаний.

Эта способность к разделению двух подстадий сна играет решающее значение во избежание так называемого "катастрофического забывания" или закреплению одних воспоминаний за счет других.

Как мозг разделяет старые и новые воспоминания

В своем эксперименте ученые учили мышей выполнять различные задачи, среди которых сбор воды и печенья в качестве награды за прохождение лабиринта.

Они снабдили грызунов мозговыми электродами и крошечными камерами, висевшими перед их глазами, чтобы отслеживать изменения их зрачков.

При изучении мыши новой задачи и последующего засыпания электроды фиксировали мозговую активность, а камеры записывали изменения зрачков.

Ученым удалось выяснить, что консолидация воспоминаний происходила во время медленного сна, когда глаза двигаются с пониженной скоростью.

В стадии медленного сна люди и другие живые существа видят сны.

Эти моменты — очень короткие периоды времени, которые люди не могут обнаружить, например, 100 миллисекунд, — объясняет соавтор исследования Азахара Олива.

Это исследование позволяет понять, каким образом мозг разделяет память о полученной новой информации, чтобы она не мешала уже имеющейся.

Структура сна у мышей более разнообразна и больше похожа на наблюдаемые у людей стадии, чем считалось ранее.

Исследователи могли лучше понять этот процесс, прерывая сон мышей в разные моменты и позже проверяя, насколько хорошо они упоминали изученные задачи.

Когда мышь входила в подстадию нескорого сна, ее зрачок сужался, и мозг, казалось, воспроизводил недавно изученные задачи или новые воспоминания.

Результаты указывают на встроенный механизм в мозге, работающий в очень короткие сроки, отделяющий новые знания от старых.

Ученые надеются, что исследование приведет к разработке более эффективных методов улучшения памяти для людей и поможет в тренировке искусственного интеллекта.

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