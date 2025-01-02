Американські дослідники з Корнельського університету з'ясували, що звужені зіниці під час сну можуть свідчити про відтворення мозком нових спогадів, тоді як розширені зіниці свідчать про нове переживання старих спогадів.
Головні тези:
- Звужені зіниці під час сну можуть свідчити про відтворення нових спогадів, тоді як розширені зіниці вказують на нове переживання старих спогадів.
- Розмір зіниць слугує ключем для розуміння того, як мозок формує сильні та довготривалі спогади.
- Мозок розділяє стару та нову інформацію за допомогою зіниць, що грає вирішальну роль у уникненні “катастрофічного забування”.
- Дослідження на мишах дозволило встановити, що консолідація спогадів відбувається під час стадії повільного сну.
- Результати дослідження можуть сприяти розробці ефективних методів поліпшення пам'яті для людей та тренуванню штучного інтелекту.
Зіниці людини під час сну можуть вказувати на роботу мозку над спогадами
За словами науковців, розмір зіниць слугує ключем для розуміння того, як і яким чином мозок формує сильні та довготривалі спогади.
У рамках дослідження вчені прикріпили електроди до мозку мишей і стежили за ними через камери спостереження за очима.
Вони з’ясували, що відтворення нових спогадів і їхня консолідація відбувається під час звуження зіниць у той час, коли людина спить.
Розширення зіниць свідчить про відтворення мозком старих спогадів.
Ця здатність до розділення двох підстадій сну грає вирішальне значення для уникнення так званого “катастрофічного забування”, або закріпленню одних спогадів за рахунок інших.
Як мозок розділяє старі та нові спогади
У своєму експерименті науковці вчили мишей виконувати різні завдання, серед яких збирання води та печіва у якості нагороди за проходження лабіринту.
Вони забезпечили гризунів мозковими електродами і крихітними камерами, які висіли перед їхніми очима, щоб відстежувати зміни їхніх зіниць.
Під час вивчення мишею нового завдання та подальшого засинання, електроди фіксували мозкову активність, а камери записували зміни зіниць.
Науковцям вдалось з’ясувати, що консолідація спогадів відбувалась під час стадії повільного сну, коли очі рухаються зі зниженою швидкістю.
У стадії повільного сну люди та інші живі істоти бачать сни.
Це дослідження дозволяє зрозуміти, яким саме чином мозок розділяє пам’ять про отриману нову інформацію, щоб вона не заважала вже наявній.
Структура сну у мишей більш різноманітна і більше схожа на стадії, які спостерігаються у людей, ніж вважалося раніше.
Дослідники могли краще зрозуміти цей процес, перериваючи сон мишей у різні моменти і пізніше перевіряючи, наскільки добре вони згадували вивчені завдання.
Коли миша входила в підстадію нешвидкого сну, її зіниця звужувалася, і мозок, здавалося, відтворював нещодавно вивчені завдання або нові спогади.
Результати вказують на вбудований механізм у мозку, що працює в дуже короткі терміни, який відокремлює нові знання від старих.
Науковці сподіваються, що дослідження призведе до розробки більш ефективних методів поліпшення пам'яті для людей і допоможе в тренуванні штучного інтелекту.
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