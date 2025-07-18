Шабля гетьмана Мазепи експонуватиметься у королівській зброярні в Лондоні

18 липня у королівській зброярні The Royal Armouries в Лондонському Тауері представили шаблю гетьмана Івана Мазепи кінця XVII століття.
Головні тези:
- Експозиція шаблі гетьмана Мазепи в королівській зброярні Лондона є важливою подією для української культури та історії.
- Шабля стала символом боротьби за суверенітет та свободу України, здобула популярність після виступу Олександра Усика.
Шабля легендарного гетьмана Мазепи потрапила до The Royal Armouries
Про це повідомили у команді Ukraine WOW.
У королівській зброярні The Royal Armouries з 18 липня по 3 серпня 2025 року експонуватимуть шаблю гетьмана Івана Мазепи.
Організаторами проєкту виступили ГО Ukraine WOW, The Royal Armouries та Чернігівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського, за підтримки Ajax System.
Шабля Мазепи з Чернігівського музею експонується у Білій вежі Лондонського Тауера, найстарішій частині цього історичного об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Вона доповнила національну колекцію зброї та обладунків королівської зброярні, що формувалася понад 700 років і є одним із найстаріших музеїв світу.
Також повідомляється, що на відкриття експозиції завітав британський актор, і письменник, який підтримує Україну, — Стівен Фрай.
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