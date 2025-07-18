Шабля гетьмана Мазепи експонуватиметься у королівській зброярні в Лондоні

Шабля Мазепи набула символічного значення, коли чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик підняв її над головою на рингу після своєї перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. Це демонструє, яку силу можуть мати предмети у формуванні національної ідентичності та стійкості. Для нас велика честь представляти цю реліквію поряд із колекцією королівської зброярні у Лондонському Тауері напередодні бою Усика проти Денієла Дюбуа за захист титулу чемпіона світу, який відбудеться 19 липня, — додав генеральний директор The Royal Armouries Нат Едвардс.