Шабля гетьмана Мазепи експонуватиметься у королівській зброярні в Лондоні
Категорія
Культура
Дата публікації

Шабля гетьмана Мазепи експонуватиметься у королівській зброярні в Лондоні

шабля
Джерело:  online.ua

18 липня у королівській зброярні The Royal Armouries в Лондонському Тауері представили шаблю гетьмана Івана Мазепи кінця XVII століття.

Головні тези:

  • Експозиція шаблі гетьмана Мазепи в королівській зброярні Лондона є важливою подією для української культури та історії.
  • Шабля стала символом боротьби за суверенітет та свободу України, здобула популярність після виступу Олександра Усика.

Шабля легендарного гетьмана Мазепи потрапила до The Royal Armouries

Про це повідомили у команді Ukraine WOW.

У королівській зброярні The Royal Armouries з 18 липня по 3 серпня 2025 року експонуватимуть шаблю гетьмана Івана Мазепи.

Століттями Росія намагалася спаплюжити ім'я гетьмана Мазепи. Сьогодні він отримає заслужене визнання: як герой, котрий боровся за суверенітет країни та її свободу, — наголосили співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Організаторами проєкту виступили ГО Ukraine WOW, The Royal Armouries та Чернігівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського, за підтримки Ajax System.

Шабля Мазепи з Чернігівського музею експонується у Білій вежі Лондонського Тауера, найстарішій частині цього історичного об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Вона доповнила національну колекцію зброї та обладунків королівської зброярні, що формувалася понад 700 років і є одним із найстаріших музеїв світу.

The Royal Armouries

Шабля Мазепи набула символічного значення, коли чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик підняв її над головою на рингу після своєї перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. Це демонструє, яку силу можуть мати предмети у формуванні національної ідентичності та стійкості. Для нас велика честь представляти цю реліквію поряд із колекцією королівської зброярні у Лондонському Тауері напередодні бою Усика проти Денієла Дюбуа за захист титулу чемпіона світу, який відбудеться 19 липня, — додав генеральний директор The Royal Armouries Нат Едвардс.

Також повідомляється, що на відкриття експозиції завітав британський актор, і письменник, який підтримує Україну, — Стівен Фрай.

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