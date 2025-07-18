Сабля гетмана Мазепы будет экспонироваться в королевской оружейной в Лондоне
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Культура
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Сабля гетмана Мазепы будет экспонироваться в королевской оружейной в Лондоне

сабля
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Источник:  online.ua

18 июля в королевской оружейной The Royal Armouries в Лондонском Тауэре представили саблю гетмана Ивана Мазепы конца XVII века.

Главные тезисы

  • Экспозиция сабли гетмана Мазепы в Лондоне – важное событие для украинской культуры и истории.
  • Сабля Мазепы стала символом борьбы за суверенитет и свободу Украины, получив популярность благодаря выступлению Александра Усика.

Сабля легендарного гетмана Мазепы попала в The Royal Armouries

Об этом сообщили в команде Ukraine WOW.

В королевской оружейной The Royal Armouries с 18 июля по 3 августа 2025 года будут экспонировать саблю гетмана Ивана Мазепы.

Веками Россия пыталась осквернить имя гетмана Мазепы. Сегодня он получит заслуженное признание: как герой, сражавшийся за суверенитет страны и ее свободу, — отметили соучредители Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

Организаторами проекта выступили ГО Ukraine WOW, The Royal Armouries и Черниговский областной исторический музей имени Василия Тарновского при поддержке Ajax System.

Сабля Мазепы из Черниговского музея экспонируется в Белой башне Лондонского Тауэра, старейшей части этого исторического объекта мирового наследия ЮНЕСКО. Она дополнила национальную коллекцию оружия и доспехов королевской оружейной, которая формировалась более 700 лет и является одним из старейших музеев мира.

The Royal Armouries

Сабля Мазепы приобрела символическое значение, когда чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик поднял ее над головой на ринге после своей победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году. Это показывает, какую силу могут иметь предметы в формировании национальной идентичности и устойчивости. Для нас большая честь представлять эту реликвию наряду с коллекцией королевской оружейной в Лондонском Тауэре накануне боя Усика против Дэниела Дюбуа за защиту титула чемпиона мира, который состоится 19 июля, добавил генеральный директор The Royal Armouries Нат Эдвардс.

Также сообщается, что открытие экспозиции посетил британский актер, и писатель, поддерживающий Украину, — Стивен Фрай.

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