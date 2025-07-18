Сабля гетмана Мазепы будет экспонироваться в королевской оружейной в Лондоне

Сабля Мазепы приобрела символическое значение, когда чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик поднял ее над головой на ринге после своей победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году. Это показывает, какую силу могут иметь предметы в формировании национальной идентичности и устойчивости. Для нас большая честь представлять эту реликвию наряду с коллекцией королевской оружейной в Лондонском Тауэре накануне боя Усика против Дэниела Дюбуа за защиту титула чемпиона мира, который состоится 19 июля, добавил генеральный директор The Royal Armouries Нат Эдвардс.