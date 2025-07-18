Сабля гетмана Мазепы будет экспонироваться в королевской оружейной в Лондоне

18 июля в королевской оружейной The Royal Armouries в Лондонском Тауэре представили саблю гетмана Ивана Мазепы конца XVII века.
Главные тезисы
- Экспозиция сабли гетмана Мазепы в Лондоне – важное событие для украинской культуры и истории.
- Сабля Мазепы стала символом борьбы за суверенитет и свободу Украины, получив популярность благодаря выступлению Александра Усика.
Сабля легендарного гетмана Мазепы попала в The Royal Armouries
Об этом сообщили в команде Ukraine WOW.
В королевской оружейной The Royal Armouries с 18 июля по 3 августа 2025 года будут экспонировать саблю гетмана Ивана Мазепы.
Организаторами проекта выступили ГО Ukraine WOW, The Royal Armouries и Черниговский областной исторический музей имени Василия Тарновского при поддержке Ajax System.
Сабля Мазепы из Черниговского музея экспонируется в Белой башне Лондонского Тауэра, старейшей части этого исторического объекта мирового наследия ЮНЕСКО. Она дополнила национальную коллекцию оружия и доспехов королевской оружейной, которая формировалась более 700 лет и является одним из старейших музеев мира.
Также сообщается, что открытие экспозиции посетил британский актер, и писатель, поддерживающий Украину, — Стивен Фрай.
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