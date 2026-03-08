Самка восьминога не їла понад 4 роки задля захисту своїх дітей

Восьминіг досі залишається дійсно загадковою істотою, яка вражає науковців своїми вміннями та здатністю застосовувати екстремальні стратегії виживання. Найбільше дослідників шокував глибоководна самка восьминога Graneledone boreopacifica.

Восьминіг Graneledone boreopacifica готовий на все заради своїх дітей

За словами науковців, переважна кількість восьминогів живуть недовго: самки відкладають яйця, кілька тижнів або місяців охороняють кладку, часто не харчуються і гинуть невдовзі після появи потомства.

Однак для дослідників стало справжнім відкриттям те, що у глибинах Тихого океану мешакає вид, який зміг перевершити усе, що було досі.

Що важливо розуміти, йдеться про глибоководного восьминога Graneledone boreopacifica.

Його можна побачити біля узбережжя Каліфорнії та Британської Колумбії.

Саме цьому восьминогу вдалося побити та утримувати рекорд за найдовший задокументований період інкубації яєць у тваринному світі — близько 4,5 року.

На глибині майже 1,4 км у каньйоні Монтерей, виявили самку восьминога, яка охороняла кладку яєць. Протягом наступних 53 місяців науковці поверталися до цього місця ще 18 разів — і щоразу бачили її на тому ж місці, де вона безперервно пильнувала потомство. Поширити

Фактично йдеться про те, що увесь цей період мама не харчувалася, щоб вберегти життя своїх дітей.